Турция собирается построить в Сирии военные базы

Турция планирует построить две военные базы в Сирии для размещения F-16

Турция планирует построить две военные базы в Сирии для размещения истребителей F-16. Об этом сообщает газета Türkiye.

Это связано с потенциальным соглашением о совместной обороне между Турцией и Сирией, которое включает помощь Анкары Дамаску в случае угроз и обучение сирийской армии.

Кроме того, Сирия запросила у Турции беспилотники, радары и системы РЭБ для контроля границы с Израилем. Ожидается, что первая партия БПЛА будет поставлена в ближайшее время. Официальные власти пока не комментируют эти сообщения.

2 февраля глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что приоритетными задачами новых властей Сирии является восстановление энергетики и воздушного сообщения. Фидан выразил надежду на улучшение экономики страны после реализации задач. Он подчеркнул, что для Сирии важна отмена международных санкций, а также объединение всех действующих вооруженных группировок в национальную армию.

Ранее Дональд Трамп заявил о возможном выводе войск из Сирии.