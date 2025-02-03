Министр иностранных дел Турции заявил о готовности принять освобожденных палестинцев

Турецкие власти готовы принять часть освобожденных в секторе Газа палестинских заключенных. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Глава МИД, находящийся с визитом в Катаре, напомнил, что по условиям достигнутого Израилем и движением ХАМАС соглашения о прекращении огня палестинские заключенные после освобождения больше не могут оставаться в Газе. В связи с этим президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Анкара ради поддержки соглашения примет у себя часть заключенных.

2 февраля премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС должны начать переговоры по второму этапу реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

1 февраля министры иностранных дел Иордании, Египта, ОАЭ, Саудовской Аравии и Катара опубликовали совместное заявление, подтверждающее право палестинской администрации на контроль над сектором Газа.

Ранее Путин высказался об урегулировании ситуации в Палестине.