Президент Турции назвал не заслуживающими внимания предложения США по сектору Газа

Предложения администрации Соединенных Штатов по сектору Газа не заслуживают внимания, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает ТАСС.

По словам турецкого лидера, в заявлениях Вашингтона, которые сделаны под давлением «сионистского лобби», не содержится ничего заслуживающего внимания или обсуждения. Это всего лишь попытки «взбаламутить воду» в Газе.

Эрдоган подчеркнул, что палестинское движение ХАМАС придерживается ранее данных обещаний и выполняет условия соглашения о прекращении огня. При этом правительство Израиля, вместо того чтобы сделать прекращение огня постоянным, вынашивает «коварные и бесчеловечные планы».

9 февраля председатель Комиссии ООН по оккупированной Палестинской территории Нави Пиллэй заявила, что предложение президента США Дональда Трампа переселить палестинцев из сектора Газа равноценно этнической чистке.

5 февраля Трамп объявил о намерениях взять под контроль сектор Газа после переселения оттуда палестинцев в соседние страны, в частности в Египет и Иорданию. На пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху он пообещал, что Соединенные Штаты будут отвечать за восстановление региона и создание рабочих мест, а также за устранение угрозы от неразорвавшихся боеприпасов и другого оружия.

Ранее Трамп захотел «сделать Газу снова прекрасной».