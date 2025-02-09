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Президент Турции назвал не заслуживающими внимания предложения США по сектору Газа

Эрдоган: предложения Вашингтона по Газе не заслуживают внимания
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Umit Bektas/Reuters

Предложения администрации Соединенных Штатов по сектору Газа не заслуживают внимания, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает ТАСС.

По словам турецкого лидера, в заявлениях Вашингтона, которые сделаны под давлением «сионистского лобби», не содержится ничего заслуживающего внимания или обсуждения. Это всего лишь попытки «взбаламутить воду» в Газе.

Эрдоган подчеркнул, что палестинское движение ХАМАС придерживается ранее данных обещаний и выполняет условия соглашения о прекращении огня. При этом правительство Израиля, вместо того чтобы сделать прекращение огня постоянным, вынашивает «коварные и бесчеловечные планы».

9 февраля председатель Комиссии ООН по оккупированной Палестинской территории Нави Пиллэй заявила, что предложение президента США Дональда Трампа переселить палестинцев из сектора Газа равноценно этнической чистке.

5 февраля Трамп объявил о намерениях взять под контроль сектор Газа после переселения оттуда палестинцев в соседние страны, в частности в Египет и Иорданию. На пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху он пообещал, что Соединенные Штаты будут отвечать за восстановление региона и создание рабочих мест, а также за устранение угрозы от неразорвавшихся боеприпасов и другого оружия.

Ранее Трамп захотел «сделать Газу снова прекрасной».

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