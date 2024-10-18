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Глава МИД Турции встретился с членами ХАМАС

Глава МИД Турции Фидан провел переговоры с членами ХАМАС в Стамбуле

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Global Look Press

Глава МИД Турции Хакан Фидан встретился в Стамбуле с членами политбюро палестинского движения ХАМАС и обсудил последнюю ситуацию вокруг переговоров по прекращению огня в Газе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое внешнеполитическое ведомство.

В публикации отмечается, что Фидан также встретился с председателем совета движения Мохаммедом Дарвишем Исмаилом. В рамках переговоров стороны обсуждали гуманитарную ситуацию в регионе, особенно на севере Газы.

По словам турецкого министра, Анкара использует все средства дипломатии, чтобы мобилизовать международное сообщество на борьбу с гуманитарной проблемой в Газе.

Также в ходе встречи обсуждалась последняя ситуация на переговорах по достижению соглашения о прекращении огня, которое позволит произвести обмен заложниками и заключенными.

Накануне Фидан заявил, что международное сообщество должно бойкотировать Израиль и ввести санкции против него.

7 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху будет остановлен также, как в свое время был остановлен Адольф Гитлер. Поводом для резких высказываний стала годовщина начала конфликта в Газе. По словам Эрдогана, Израиль рано или поздно «заплатит цену за этот геноцид, который он совершал в течение года и продолжает совершать до сих пор».

Ранее Эрдоган призвал Россию и Иран активнее помогать Сирии противостоять Израилю.

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