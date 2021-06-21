США пригрозили Китаю изоляцией при отказе от содействия в расследовании пандемии

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Китай окажется в изоляции, если не позволит расследовать причины возникновения коронавируса. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

Он отметил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден, в отличие от предыдущего американского лидера Дональда Трампа, смог «сплотить демократический мир» и

добиться того, чтобы страны «Группы семи» (G7) одобрили заявление о необходимости проведения нового расследования происхождения COVID-19 в КНР.

«Сплочение стран мира, оказание политического и дипломатического давления на Китай — это основная часть усилий, которые мы предпринимаем, чтобы в конечном счете поставить это государство перед жестким выбором: либо они поступят ответственно и позволят, таким образом, следователям провести реальную работу и выяснить, откуда взялась коронавирусная инфекция, либо они столкнутся с изоляцией со стороны международного сообщества», — сказал Салливан.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на доклад американской разведки сообщила, что трое сотрудников Института вирусологии Уханя тяжело заболели в ноябре 2019 года, до появления первых сообщений о коронавирусе нового типа. По заявлению издания, отчет разведки делает более весомыми призывы Вашингтона к дальнейшему расследованию версии о возможной утечке коронавируса из китайской лаборатории.

Байден поручил разведке отчитаться о результатах расследования происхождения патогена через 90 дней.