Стало известно, с каким аттестатом Мишустин окончил школу

close
Председатель правительства России Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной... Председатель правительства России Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной...
Председатель правительства России Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной...
Илья Питалев/РИА «Новости»

В школьном аттестате премьер-министра Михаила Мишустина была всего одна четверка по химии, по всем остальным предметам — пятерки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замдиректора школы номер 7 (город Лобня) Ольгу Якушеву.

По ее словам, больше всех Мишустин любил учителя русского языка и литературы Ларису Анатольевну Барашеву, а также преподавателей по математике и геометрии Лидию Никандровну и по физике Нину Терентьевну Гусаку.

Поведение у нового премьера было «примерным».

Якушева также отметила, что с учителем химии Светланой Федоровной Мишустин до сих пор тесно общается, несмотря на четверку.

Президент России Владимир Путин назначил Мишустина премьер-министром 16 января, после того как кабмин Дмитрия Медведева в полном составе ушел в отставку. 21 января был назначен новый кабмин, были озвучены имена девяти заместителей премьер-министра.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Мишустин поставил задачу повысить темпы роста экономики

У премьер-министра РФ будет девять заместителей

Кабинет Мишустина: кто вошел в новое правительство