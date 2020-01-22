Стало известно, с каким аттестатом Мишустин окончил школу

В школьном аттестате премьер-министра Михаила Мишустина была всего одна четверка по химии, по всем остальным предметам — пятерки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замдиректора школы номер 7 (город Лобня) Ольгу Якушеву.

По ее словам, больше всех Мишустин любил учителя русского языка и литературы Ларису Анатольевну Барашеву, а также преподавателей по математике и геометрии Лидию Никандровну и по физике Нину Терентьевну Гусаку.

Поведение у нового премьера было «примерным».

Якушева также отметила, что с учителем химии Светланой Федоровной Мишустин до сих пор тесно общается, несмотря на четверку.

Президент России Владимир Путин назначил Мишустина премьер-министром 16 января, после того как кабмин Дмитрия Медведева в полном составе ушел в отставку. 21 января был назначен новый кабмин, были озвучены имена девяти заместителей премьер-министра.

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