Песков прокомментировал статью Суркова о «путинизме»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на появление на сайте «Актуальные комментарии» новой рубрики «Путинизм», где помощник президента России Владислав Сурков отмечает, что «путинизм» представляет собой глобальный политический лайфхак». Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Кремля считает, что длительный опыт работы Владимира Путина на высших государственных должностях России заслуживает изучения со стороны политологов. Он отметил роль Путина во многих процессах данного периода и сказал, что руководство Путина, его методы и так называемый эффект Путина очень значительны.

В связи с этим, он отметил, что мнения ученых и политологов здесь имеют большое поле для работы, оценок, анализа и изучения.

При этом Песков не одобрил термин «путинизм», оставив этот вопрос на доработку специалистам.

«Пусть наши ученые и политологи с этим разбираются, разбираются с терминологией», - добавил он.