Куратор Украины в МИД России Карасин снят с должности

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке заместителя главы МИДа РФ статс-секретаря Григория Карасина, который курировал «горячее» украинское направление. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что его преемник пока не выбран. В ближайшее время обязанности статс-секретаря будет выполнять другой замминистра иностранных дел — Евгений Иванов.

23 августа Григорию Карасину исполнилось 70 лет. Согласно закону «О государственной службе», продление пребывания на этой должности возможно до 70 лет.

Уточняется, что дипломат занимался вопросами взаимодействия с Федеральным собранием и другими госорганами.

Ранее Путин назвал три кандидатуры на пост главы Крыма.