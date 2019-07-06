МИД потребовал от США прекратить менторские поучения

МИД России прокомментировал заявление американского дипломата Элизабет Руд, которая раскритиковала решение российских властей прекратить авиасообщение с Грузией, передает РИА «Новости».

Ведомство призвало ее вспомнить об американских санкциях, вводимых против России на протяжении многих лет.

Дипломаты также подчеркнули, что «почти полвека Россия рассматривалась истеблишментом США в качестве недружественного государства».

«Вместо менторских поучений касательно российских мер по защите жизни и здоровья собственных граждан за рубежом хотелось бы услышать от госпожи Руд о «справедливости, нужности и пропорциональности» американских рестрикционных мер, вводившихся на протяжении десятилетий с целью оказания давления на внешнеполитический курс нашей страны», — заявили в МИД.

Ранее Грузия испугалась торгового эмбарго России.