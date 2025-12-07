На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сын Трампа допустил, что его отец может отвернуться от Украины

Трамп-младший: президент США может отвернуться от Украины
true
true
true
close
Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп может отвернуться от Украины. Об этом заявил сын главы Белого дома Дональд Трамп-младший в ходе форума в Дохе, передает издание Politico.

«Я думаю, что он может это сделать. <...> Что есть хорошего и уникального в моем отце, так это то, что вы не знаете, что он собирается сделать. <...> Тот факт, что он непредсказуем — заставляет всех действовать в интеллектуальном и искреннем ключе», — сказал сын американского лидера.

Трамп-младший добавил, что давней проблемой Украины является коррупция. По словам сына политика, этот вопрос вызывает недовольство у международных партнеров республики.

В ночь на 7 декабря агентство Bloomberg сообщило, что в Европе растут опасения возможного ухода Трампа от решения конфликта на Украине, если ему не удастся достичь заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом. Наихудшим сценарием называется ослабление давления на РФ, прекращение обмена разведданными с Киевом и запрет на использование американского оружия.

Ранее в США предрекли Украине неминуемое разоружение.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами