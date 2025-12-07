Сын Трампа допустил, что его отец может отвернуться от Украины

Президент США Дональд Трамп может отвернуться от Украины. Об этом заявил сын главы Белого дома Дональд Трамп-младший в ходе форума в Дохе, передает издание Politico.

«Я думаю, что он может это сделать. <...> Что есть хорошего и уникального в моем отце, так это то, что вы не знаете, что он собирается сделать. <...> Тот факт, что он непредсказуем — заставляет всех действовать в интеллектуальном и искреннем ключе», — сказал сын американского лидера.

Трамп-младший добавил, что давней проблемой Украины является коррупция. По словам сына политика, этот вопрос вызывает недовольство у международных партнеров республики.

В ночь на 7 декабря агентство Bloomberg сообщило, что в Европе растут опасения возможного ухода Трампа от решения конфликта на Украине, если ему не удастся достичь заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом. Наихудшим сценарием называется ослабление давления на РФ, прекращение обмена разведданными с Киевом и запрет на использование американского оружия.

