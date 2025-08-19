В Кремле подтвердили разговор Трампа и Путина

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Об этом сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Разговор по инициативе американской стороны длился около 40 минут и носил откровенный, конструктивный характер», — заявил Ушаков.

По его словам, лидеры обсудили возможность повышения уровня прямых российско-украинских переговоров.

Как писало издание Axios, звонок состоялся во время встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и семью европейскими лидерами в Белом доме.

Bild утверждал, что Трамп приостановил встречу с лидерами Европы, чтобы позвонить Путину, но Белый дом не подтвердил эту информацию.

18 августа в Белом доме проходит встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров.

В Вашингтон прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

«Газета.Ru» следит за развитием событий онлайн.

Ранее на Западе обвинили лидеров ЕС в лицемерии после встречи Трампа и Путина.