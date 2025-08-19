На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле подтвердили разговор Трампа и Путина

Ушаков: Путин и Трамп провели 40-минутный телефонный разговор
true
true
true
close
Andrew Harnik/AP/Александр Казаков/РИА Новости

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Об этом сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Разговор по инициативе американской стороны длился около 40 минут и носил откровенный, конструктивный характер», — заявил Ушаков.

По его словам, лидеры обсудили возможность повышения уровня прямых российско-украинских переговоров.

Как писало издание Axios, звонок состоялся во время встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и семью европейскими лидерами в Белом доме.

Bild утверждал, что Трамп приостановил встречу с лидерами Европы, чтобы позвонить Путину, но Белый дом не подтвердил эту информацию.

18 августа в Белом доме проходит встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров.

В Вашингтон прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

«Газета.Ru» следит за развитием событий онлайн.

Ранее на Западе обвинили лидеров ЕС в лицемерии после встречи Трампа и Путина.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами