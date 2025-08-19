В Кремле подтвердили разговор Трампа и Путина

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Об этом сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.
«Разговор по инициативе американской стороны длился около 40 минут и носил откровенный, конструктивный характер», — заявил Ушаков.
По его словам, лидеры обсудили возможность повышения уровня прямых российско-украинских переговоров.
Как писало издание Axios, звонок состоялся во время встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и семью европейскими лидерами в Белом доме.
Bild утверждал, что Трамп приостановил встречу с лидерами Европы, чтобы позвонить Путину, но Белый дом не подтвердил эту информацию.
18 августа в Белом доме проходит встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров.
В Вашингтон прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.
Ранее на Западе обвинили лидеров ЕС в лицемерии после встречи Трампа и Путина.