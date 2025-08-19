Трамп заявил о начале подготовки к трехсторонней встрече с Путиным и Зеленским

Начата подготовка трехсторонней встречи с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом на своей странице в социальной сети Truth Social заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

Он сказал, что позвонил Путину и начал подготовку к встрече между российским лидером и Зеленским. По словам Трампа, место возможной встречи пока еще не определенно. Президент США уточнил, что после встречи глав государств пройдут трехсторонние переговоры.

19 августа портал Axios со ссылкой на два информированных источника сообщил, что Трамп провел телефонный разговор с Путиным. По данным агентства Bild, Трамп приостановил встречу с лидерами Европы, чтобы позвонить Путину. При этом Белый дом не подтвердил эту информацию.

18 августа в Белом доме проходит встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров.

В Вашингтон прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

«Газета.Ru» следит за развитием событий онлайн.

