Зеленский допускает «пропорциональный обмен» территорий

WSJ: Зеленский не отказался от обмена территориями между Россией и Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с американским лидером Дональдом Трампом не исключил возможность обмена территориями, но указал на конституционные барьеры своей страны. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на европейских чиновников.

Зеленский подчеркнул сложность реализации таких планов из-за необходимости перемещения населения и правовых ограничений.

«Зеленский сказал, что может рассмотреть «пропорциональные обмены», — отмечает издание.

Зеленский после встречи с Трампом допустил возможность переговоров с Россией без предварительного прекращения огня. Также президент Украины сообщил, что готов обсуждать территориальные вопросы, но только при личной встрече с президентом России Владимиром Путиным.

18 августа в Белом доме прошла встреча Трампа и президента Украины Зеленского. Помимо них, в переговорах приняли участие ряд европейских лидеров, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

Президент США сообщил, что уже начал подготовку встречи с Путиным и Зеленским. По словам Трампа, его встреча с лидерами России и Украины пройдет после их двусторонних переговоров.

Ранее Макрон рассказал, когда определится место встречи Путина и Зеленского.