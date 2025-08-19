Зеленский готов обсуждать территориальные вопросы с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готов обсуждать территориальные вопросы, но только при личной встрече с президентом России Владимиром Путиным. Его слова передает РИА Новости.
Об этом Зеленский заявил после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.
Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры по итогам встречи главы Белого дома с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин и Трамп поддержали проведение прямых переговоров между российскими и украинскими делегациями.
Президент США сообщил, что уже начал подготовку встречи с Путиным и Зеленским. По словам Трампа, его встреча с лидерами России и Украины пройдет после их двусторонних переговоров. Портал Axios утверждает, что Трамп надеется провести встречу Путина и Зеленского до конца августа.
По данным AFP, Путин заявил Трампу о готовности встретиться с Зеленским.
