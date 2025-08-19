FT сообщила о готовности Украины приобрести американское оружие на $100 млрд

Украина в рамках сделки по получению гарантий безопасности от США готова приобрести американское оружие на сумму в $100 млрд долларов. Об этом, ссылаясь на имеющийся в ее распоряжении документ, сообщает британская газета Financial Times (FT).

Такой шаг Киева продиктован попыткой получить гарантии безопасности от Вашингтона после возможного мирного урегулирования конфликта с Россией. Покупка оружия на $100 млрд будет профинансирована европейскими странами.

Кроме того, власти Украины намерены также предложить Соединенным Штатам сделку на $50 млрд по производству беспилотных летательных аппаратов с украинскими компаниями, являющимися пионерами в разработке дронов.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме заявил, что у Киева есть программы по закупкам произведенного в США оружия.

18 августа в Белом доме проходит встреча Трампа и Зеленского. Помимо Стубба в Вашингтон прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Ранее сообщалось, что Украина в следующем году направит половину бюджета на вооружение.