На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

FT сообщила о готовности Украины приобрести американское оружие на $100 млрд

FT: Киев пообещал купить американское оружие на $100 млрд
true
true
true
close
Matt Rourke/AP

Украина в рамках сделки по получению гарантий безопасности от США готова приобрести американское оружие на сумму в $100 млрд долларов. Об этом, ссылаясь на имеющийся в ее распоряжении документ, сообщает британская газета Financial Times (FT).

Такой шаг Киева продиктован попыткой получить гарантии безопасности от Вашингтона после возможного мирного урегулирования конфликта с Россией. Покупка оружия на $100 млрд будет профинансирована европейскими странами.

Кроме того, власти Украины намерены также предложить Соединенным Штатам сделку на $50 млрд по производству беспилотных летательных аппаратов с украинскими компаниями, являющимися пионерами в разработке дронов.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме заявил, что у Киева есть программы по закупкам произведенного в США оружия.

18 августа в Белом доме проходит встреча Трампа и Зеленского. Помимо Стубба в Вашингтон прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

«Газета.Ru» следит за развитием событий онлайн.

Ранее сообщалось, что Украина в следующем году направит половину бюджета на вооружение.

Все новости на тему:
Встреча Трампа и Зеленского
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами