«Подъем со дна». Россия и США провели обмен заключенными

10 апреля в Абу-Даби состоялся обмен заключенными между Россией и США. Российская сторона освободила Ксению Карелину, а американцы — Артура Петрова. Подробнее о каждом из них, а также влиянии этой операции на двусторонние отношения — в материале «Газеты.Ru».

Россия и Соединенные Штаты обменялись заключенными утром 10 апреля в Абу-Даби в знак политики укрепления доверия двух стран, пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.

Позже стало известно, что президент России Владимир Путин помиловал переданную США Ксению Карелину. В свою очередь Федеральная служба безопасности России распространила кадры обмена россиянина Артура Петрова на американку Ксению Карелину.

Кто такой Артур Петров? Артур Петров – гражданин России и Германии. Он был арестован в августе 2023 года на Кипре после запроса США. Петров был признан виновным в деле о поставках микроэлектроники американского производства в Россию в обход санкций. В 2024 году Петров был передан в Соединенные Штаты.



В общей сложности Петрову было предъявлено обвинение по 11 пунктам, в том числе о контрабанде, нарушении экспортного контроля и отмывании денег. В совокупности по всем предъявленным обвинениям Петрову грозило до 100 лет тюрьмы.

close Артур Петров в аэропорту Абу-Даби во время обмена на гражданку США Ксению Карелину, 10 апреля 2025 года ФСБ РФ/РИА Новости

Официальный представитель ЦРУ заявил, что состоявшийся обмен говорит о важности поддержания диалога между двумя странами.

«Сегодня президент Трамп вернул домой из России еще одного незаконно задержанного гражданина США. Я горжусь сотрудниками ЦРУ, которые неустанно работали, чтобы поддержать усилия [по достижению обмена], и мы признательны правительству ОАЭ за то, что оно обеспечило обмен», — сказал глава ЦРУ Джон Рэтклифф.

Россия освободила гражданку США и России Ксению Карелину, которая в 2024 году была приговорена к 12 годам колонии строгого режима. В свою очередь Соединенные Штаты освободили гражданина ФРГ и России Артура Петрова. Его задержали в августе 2023 году на Кипре по запросу американских властей.

Кто такая Ксения Карелина? Ксения Карелина – гражданка России и США, родилась в Екатеринбурге и там же получила общее образование, окончила хореографическое отделение лицея искусств имени Дягилева и исторический факультет Уральского федерального университета.



В 2012 году Ксения Карелина переехала в США и в 2021 году получила американское гражданство.



В январе прошлого года Карелина приехала в Екатеринбург, чтобы навестить родственников, но ее задержали по подозрению в госизмене. По данным следствия, Карелина перевела деньги в одну из украинских организаций. В дальнейшем ее деньги были направлены на приобретение предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов для ВСУ.



Суд Свердловской области признал ее виновной и приговорил к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

close Гражданка США Ксения Карелина во время ее обмена на гражданина России Артура Петрова, 10 апреля 2025 года ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Рэтклифф участвовал в переговорах от США, от российской стороны — неназванный высокопоставленный сотрудник спецслужб.

Это второй состоявшийся между Москвой и Вашингтоном обмен после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. В середине февраля России передали Александра Винника, который находился под стражей в США по обвинению в отмывании средств на сумму от $4 млрд до $9 млрд. Россия в ответ передала бывшего сотрудника посольства США Марка Фогеля, которого обвинили в контрабанде и хранении наркотических средств.

«Виден определенный прорыв»

Уровень и количество контактов России и США по различным направлениям растет, и это внушает определенный оптимизм в развитии двусторонних отношений, заявил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Одним из главных моментов развития русско-американских контактов, помимо подготовки мирного соглашения по Украине, является развитие дипломатических отношений. Я думаю, что в ближайшее время будут открываться консульства, будут увеличены команды, которые занимаются визовой поддержкой, будут продолжаться двусторонние обмены заключенными», — сказал депутат.

Чепа напомнил, что долгое время отношения между США и Россией находились в очень плохом состоянии:

«Фактически российско-американские отношения находились на дне, не было никаких отношений. Учитывая прежний уровень контактов, сейчас происходит подъем со дна. Виден определенный прорыв».

В свою очередь политолог, американист Дмитрий Дробницкий считает, что произошедший между Москвой и Вашингтоном обмен — это, конечно, позитивный сигнал, но существует и множество факторов, которые могут оказать негативное влияние на российско-американские отношения.

«Обмен обменами, но на самом деле каналы для обмена сверлились еще при Байдене. Другое дело, что сейчас при Трампе действительно заметно какое-то желание налаживать взаимоотношения, обе стороны идут охотнее на компромиссы и охотнее верят друг другу. Есть некая презумпция доверия. Как бы давайте мы сделаем вид, что мы вам доверяем и из-за этого легче происходят контакты», — сказал Дробницкий «Газете.Ru».

Политолог считает, что только одна четверть Запада действительно стремится к налаживаниям отношений с Россией, остальные этого не хотят, потому что для них противостояние с Россией — это способ существования.

«Сам Трамп своей риторикой как бы загнал себя в ловушку, обещая, что сможет решить все вопросы с Россией в срочном порядке. Налаживанию отношений с Москвой сопротивляется вся евроатлантика и данные в предвыборный период обещания висят над Трампом огромным шаром негатива, но сказанного уже не воротишь. При этом американский президент не хочет совершать никаких резких движений и прямо обозначать свою позицию, что еще больше затормаживает налаживание контактов с Россией», — заключил Дробницкий.

На фоне переговоров

close Передача российской стороне гражданина России Артура Петрова в аэропорту Абу-Даби в рамках обмена на гражданку США Ксению Карелину, также имеющую российское гражданство, 10 апреля 2025 года ФСБ РФ/РИА Новости

Обмен пленными произошел на фоне переговоров в Стамбуле, и это все части большого процесса налаживания двусторонних российско-американских отношений. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

«Сейчас речь идет о возвращении двусторонних отношений к состоянию не до того, что было в 2022 году, а примерно к состоянию 2014 года. Именно после 2014 года в США восторжествовала несколько ограниченная точка зрения, согласно которой Россия якобы была в большей степени, чем Штаты, заинтересована в установлении нормальных отношений. Мне кажется, что с приходом Трампа это убеждение сходит на нет. Опыт последних десятилетий показал, что США несут определенного рода издержки из-за разрыва отношений с Москвой», — сказал американист.

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Он считает, что существуют некоторые препятствия для нормализации отношений Вашингтона и Москвы, которые в большинстве своем связаны с «глубинным государством». Васильев напомнил, что стремление Трампа наладить контакты с Кремлем не находит поддержки не только среди демократов, но среди некоторой части республиканцев.