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Россия и США обменялись заключенными

Директор ЦРУ Рэтклифф заявил о состоявшемся в Абу-Даби обмене заключенными с РФ
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Антон Буценко/РИА Новости/Соцсети

Россия и США обменялись заключенными утром 10 апреля в Абу-Даби в рамках политики по укреплению доверия двух стран. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.

По данным издания, Россия освободила Ксению Карелину, гражданку США и России. В 2024 году в России она была приговорена к 12 годам колонии строгого режима после того, как ее признали виновной в совершении государственной измены за перевод менее $100 в пользу украинской организации в США. В ФСБ РФ заявляли, что эти средства шли на закупку экипировки, боеприпасов и иных вещей для бойцов Вооруженных сил Украины.

США со своей стороны освободили Артура Петрова, гражданина ФРГ и России, задержанного в августе 2023 году на Кипре по запросу американских властей за предполагаемый экспорт микроэлектроники, предназначенной для производства вооружения для российской армии. В общей сложности ему были предъявлены обвинения по 11 пунктам.

Ранее сообщалось, что в США снимут фильм по мемуарам журналиста Эвана Гершковича, осужденного в РФ за шпионаж.

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