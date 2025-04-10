Источник рассказал о ходе переговоров России и США в Стамбуле

ТАСС: переговоры РФ и США продолжаются более часа и идут в конструктивном ключе

Консультации РФ и США в Стамбуле продолжаются уже более часа и проходят в конструктивном ключе. Об этом сообщил ТАСС информированный источник.

По его словам, ожидается, что переговоры продлятся еще несколько часов.

Российскую делегацию на консультациях возглавляет посол в Вашингтоне Александр Дарчиев. Американскую сторону представляет заместитель помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Переговоры продлятся не менее четырех часов. Однако планируется, что они будут менее продолжительными, чем прошлый раунд, который состоялся в Стамбуле 27 февраля в резиденции генконсула США и продлился более шести часов.

До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что РФ и США ищут долгосрочное и устойчивое решение конфликта на Украине. По его словам, для этого нужно устранить первопричины кризиса, в частности «накачку Украины западным оружием».

В конце марта президент США Дональд Трамп заявил, что установил некий «психологический дедлайн» — срок, до которого России и Украине нужно договориться о прекращении огня.

Ранее российский постпред в Женеве констатировал изменение подхода США.