Появилось видео обмена заключенными между США и Россией

Федеральная служба безопасности России распространила кадры обмена россиянина Артура Петрова на американку Ксению Карелину. Об этом сообщает «Интерфакс».

Петров, находясь на борту самолета, сообщил, что особых жалоб у них нет, чувствует сильную усталость после долгого перелета.

На видео также видно, как проводился обмен в аэропорту Объединенных Арабских Эмиратов, а также как Карелину доставили к самолету в России.

Россия и США обменялись заключенными утром 10 апреля в Абу-Даби в рамках политики по укреплению доверия двух стран. Москва освободила Ксению Карелину, гражданку США и РФ. В 2024 году в России она была приговорена к 12 годам колонии строгого режима после того, как ее признали виновной в совершении государственной измены за перевод менее $100 в пользу украинской организации в США.

США со своей стороны освободили Артура Петрова, гражданина ФРГ и России, задержанного в августе 2023 году на Кипре по запросу американских властей за предполагаемый экспорт микроэлектроники, предназначенной для производства вооружения для российской армии. В общей сложности ему были предъявлены обвинения по 11 пунктам.

Ранее сообщалось, что в США снимут фильм по мемуарам журналиста Эвана Гершковича, осужденного в РФ за шпионаж.