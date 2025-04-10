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В ЦРУ прокомментировали обмен заключенными между Россией и США

ЦРУ: обмен заключенными между РФ и США состоялся в Абу-Даби
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Evelyn Hockstein/Reuters

Состоявшийся обмен заключенными между Россией и США говорит о важности поддержания диалога между двумя странами. Об этом заявил официальный представитель американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ), передает ТАСС.

Обмен состоялся 10 апреля в Абу-Даби в знак политик по укреплению доверия двух стран. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.

The Wall Street Journal со ссылкой на директора ЦРУ Джона Рэтклиффа сообщила, что РФ освободила Ксению Карелину, гражданку США и России, которую признали виновной в госизмене за перевод менее $100 в пользу украинской организации в США.

США со своей стороны освободили Артура Петрова, гражданина ФРГ и России, задержанного на Кипре по запросу американских властей за предполагаемый экспорт микроэлектроники, предназначенной для производства вооружения для ВС РФ.

Ранее сообщалось, что в США снимут фильм по мемуарам журналиста Гершковича, осужденного в РФ за шпионаж.

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