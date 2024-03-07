Сколько СМИ заблокировали в России за 10 лет

13 марта 2014 года Роскомонадзор без решения суда заблокировал сайты трех средств массовой информации — «Грани.ру», «Ежедневный журнал», «Каспаров.ру» (его учредитель Гарри Каспаров* признан в РФ иноагентом).

Доступ к ресурсам был ограничен по требованию Генеральной прокуратуры, причиной назывались «призывы к противоправной деятельности и участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка». Тогда же был заблокирован блог Алексея Навального в «Живом журнале».

За семь лет с 2014 по 2021 год в России заблокировали 11 сайтов СМИ, в их число попали «МБХ медиа», «Открытые медиа» и «Проект»*.

С 2022 года доступ был ограничен уже к 138 ресурсам. Самая масштабная волна блокировок пришлась на первые два месяца специальной военной операции на Украине — за это время в «черный список» внесли более 60 интернет-страниц СМИ, в том числе российский домен канала «Дождь»*, «Эхо Москвы», «Радио Свобода»*, «Русскую службу Би-би-си», «Медузу»* и другие средства массовой информации.