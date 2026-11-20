21 ноября даже простое «здравствуйте» — повод для праздника: в мире отмечают День приветствий. Также сегодня Всемирный день телевидения. В России поздравляют налоговиков и бухгалтеров, а православные чтят архангела Михаила. По народному календарю наступает Михайлов день — время застолий и зимних примет. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 21 ноября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 21 ноября

Всемирный день телевидения

Праздник появился в календаре международных дат в 1996 году по решению Генеральной Ассамблеи ООН. Поводом стал первый Всемирный телевизионный форум, на котором представители СМИ обсуждали влияние телевидения на общество, политику и культуру. Именно 21 ноября в Нью-Йорке началась работа форума.

За прошедшие десятилетия телевидение прошло путь от небольших черно-белых экранов до цифрового вещания и онлайн-трансляций. Несмотря на развитие интернета, оно остается важным источником информации и развлечений для миллионов людей. Праздник напоминает об ответственности телевещателей перед аудиторией и роли СМИ в освещении мировых событий.

День работника налоговых органов РФ

21 ноября профессиональный праздник отмечают сотрудники Федеральной налоговой службы. Его установили в 2000 году, приурочив к годовщине создания Государственной налоговой службы РСФСР. Указ об образовании ведомства 21 ноября 1991 года подписал президент Борис Ельцин.

Современные налоговики не только контролируют поступление налогов в бюджет, но и развивают цифровые сервисы, упрощающие взаимодействие граждан и бизнеса с государством. В праздничный день отличившимся сотрудникам вручают награды и почетные грамоты.

История отечественного налогообложения уходит в далекое прошлое. При Иване Грозном действовал Приказ Большого прихода, ведавший государственными доходами. А при Петре I появился знаменитый налог на бороду: таким необычным способом государь одновременно пополнял казну и стремился изменить внешний облик подданных.

Константин Михальчевский/РИА Новости

День бухгалтера в России

Своим неофициальным профессиональным праздником российские бухгалтеры считают 21 ноября. В этот день в 1996 году был подписан федеральный закон «О бухгалтерском учете», определивший основные правила ведения финансовой документации. Хотя позднее его заменил новый закон, традиция поздравлять специалистов сохранилась.

Работа бухгалтера требует не только умения обращаться с цифрами, но и знания законодательства, внимательности и ответственности. От этих специалистов зависят точность финансовой отчетности, своевременная уплата налогов и учет хозяйственных операций.

У представителей профессии есть и другие праздничные даты. Например, Международный день бухгалтера приходится на 10 ноября, а День московского бухгалтера — на 16 ноября.

День военной присяги в России

Эту памятную дату включили в российский календарь в 2023 году. Она связана с указом Петра I от 21 ноября 1721 года, устанавливавшим порядок принесения присяги при поступлении на государственную службу.

Сегодня военная присяга остается одним из важнейших событий в жизни военнослужащего. Произнося ее слова перед строем и государственным флагом, новобранец торжественно обязуется защищать Отечество и соблюдать воинский долг. Памятная дата призвана подчеркнуть значение верности присяге и ответственности за безопасность страны.

Всемирный день приветствий

Праздник родился из простой идеи: даже короткое дружеское приветствие способно сделать отношения между людьми теплее. В 1973 году американские братья Брайан и Майкл Маккормаки предложили своеобразную акцию за мир. Они отправляли письма в разные страны и просили адресатов поприветствовать еще десять человек.

Инициатива постепенно получила международную известность. Сегодня присоединиться к празднику может каждый: достаточно поздороваться с окружающими, написать старому другу или просто улыбнуться незнакомому человеку. Главная мысль праздника — общение и доброжелательность помогают преодолевать разногласия.

Всемирный день рыболовства

21 ноября внимание международного сообщества обращено к рыбакам, работникам рыбной промышленности и проблемам сохранения водных ресурсов. Праздник связан с международным движением рыболовецких сообществ, выступающих за устойчивое использование морских богатств.

Рыболовство обеспечивает продовольствием миллионы людей и остается важнейшим источником дохода для жителей прибрежных регионов. В этот день специалисты обсуждают защиту морских экосистем, борьбу с незаконным выловом и улучшение условий труда рыбаков.

Необычные праздники 21 ноября • День без музыки. Идею необычной акции предложил шотландский музыкант Билл Драммонд. Он призвал хотя бы на один день отказаться от прослушивания музыки, чтобы задуматься о ее значении в повседневной жизни и по-новому оценить привычные звуки. • День имбирного пряника. Повод испечь ароматное угощение с имбирем, корицей и другими пряностями. • День светящихся окошек. Этот неофициальный праздник предлагает обратить внимание на уют вечернего города. Когда за окном темнеет, теплый свет в домах напоминает о семейном очаге и приближении зимы.

Какие праздники и памятные даты отмечают 21 ноября в других странах

День гомеопатии — Бразилия. Дату выбрали в память о прибытии в страну французского врача Бенуа Жюля Мюра 21 ноября 1840 года. Он способствовал распространению гомеопатии и созданию профильных учреждений. В Бразилии это направление входит в систему интегративных практик здравоохранения, хотя его лечебная эффективность не подтверждена надежными научными исследованиями.

Национальный день рыбы — Индонезия. Праздник учредили в 2014 году, чтобы напомнить жителям островного государства о значении рыболовства для экономики и продовольственной безопасности. Рыба и морепродукты занимают важное место в местной кухне, а рыбная отрасль обеспечивает работой множество семей. К праздничной дате проводят образовательные мероприятия и акции, посвященные здоровому питанию.

Фестиваль духовной музыки в Риме — Италия. 21 ноября в Риме и Ватикане открывается XXV Международный фестиваль духовной музыки и искусства. До 25 ноября в знаменитых римских базиликах прозвучат произведения выдающихся композиторов в исполнении известных оркестров и хоров. В 2026 году фестиваль посвятили миру во всем мире, 400-летию освящения собора Святого Петра и 800-летию со дня смерти Франциска Ассизского.

Праздник Мадонны делла Салюте — Италия. Ежегодно 21 ноября жители Венеции вспоминают избавление города от эпидемии чумы XVII века. Тысячи верующих посещают базилику Санта-Мария-делла-Салюте и участвуют в традиционных религиозных мероприятиях.

Религиозные праздники 21 ноября

Собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных

Один из значимых православных праздников посвящен архангелу Михаилу и всему небесному воинству. Его история восходит к первым векам христианства. Согласно церковной традиции, почитание небесных сил получило особое оформление в IV веке, когда христианские богословы стремились отделить его от языческих представлений об ангелах.

Название праздника связано с понятием «собор» — собрание. Верующие обращаются с молитвами не только к архангелу Михаилу, но и ко всем небесным силам, которые, согласно христианскому учению, служат Богу и помогают людям.

В церковной традиции выделяют девять ангельских чинов, объединенных в три иерархии. К высшей относятся серафимы, херувимы и престолы. Среднюю составляют господства, силы и власти, а низшую — начала, архангелы и ангелы.

Архангела Михаила почитают как предводителя небесного воинства и защитника от зла. На иконах его нередко изображают с мечом или копьем, символизирующими победу над темными силами. В праздник верующие посещают богослужения и молятся о защите близких, укреплении веры и душевном мире.

Икона «Собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных» Храм Михаила Архангела

21 ноября Русская православная церковь также вспоминает: • архангела Гавриила;

• архангела Рафаила;

• архангела Уриила;

• архангела Селафиила;

• архангела Иегудиила;

• архангела Варахиила;

• архангела Иеремиила. Католическая церковь 21 ноября отмечает: • Введение во храм Пресвятой Богородицы. Праздник посвящен событию, которое, согласно церковному преданию, произошло в детстве Девы Марии. Ее родители Иоаким и Анна привели трехлетнюю дочь в Иерусалимский храм, чтобы посвятить ее служению Богу.

Народные праздники 21 ноября

Михайлов день

На Руси праздник в честь архангела Михаила называли Михайловым днем. В народе его связывали с завершением осенних работ и приближением настоящей зимы. Нередко в это время наступало кратковременное потепление, из-за которого дороги превращались в грязное месиво. Отсюда появились названия Михайловские оттепели и Михайловские грязи.

Впрочем, погода могла преподнести и обратный сюрприз — крепкие морозы. Тогда говорили: «Михайло мосты мостит», подразумевая появление ледяного покрова на реках и дорогах.

В крестьянских семьях Михайлов день считался временем отдыха и щедрых застолий. Полевые работы были закончены, запасы на зиму приготовлены, а до начала Рождественского поста оставалась неделя. Хозяйки пекли пироги, варили холодец, готовили мясные блюда и домашнее пиво. Особое значение придавали гостеприимству. Родственники и соседи ходили друг к другу в гости, устраивали посиделки, угощались и общались. Считалось, что щедрость в этот день принесет семье достаток и благополучие.

Существовали и запреты. По народным поверьям, на Михайлов день не следовало заниматься тяжелой работой, шитьем и другими домашними хлопотами. Также бытовало суеверие, что мытье головы 21 ноября может лишить человека ума и рассудительности.

Именины 21 ноября

Гавриил;

Михаил;

Павел;

Рафаил.

Приметы 21 ноября

Утренний иней — к обильным снегопадам зимой.

Густой туман предвещает скорую оттепель.

Ясная погода — к приближению сильных морозов.

Если на Михайлов день идет снег, то, по поверью, и Пасха будет снежной.

Лунный календарь 21 ноября

Фаза Луны: растущая Луна, 12-е лунные сутки, после 14:22 по московскому времени — 13-е.

Луна в знаке зодиака: Овен.

Согласно астрологическим трактовкам, растущая Луна в Овне считается временем активности, инициативы и решительных действий. Такой день связывают со стремлением быстрее справляться с задачами, начинать новые дела и добиваться поставленных целей.

При этом астрологи советуют избегать поспешных решений. Излишняя эмоциональность и желание получить немедленный результат могут привести к конфликтам. Лучше направить энергию на физическую активность, домашние дела или завершение давно запланированных задач.

День также можно посвятить общению с близкими и прогулкам на свежем воздухе. А тем, кто предпочитает спокойный отдых, подойдет чтение, творчество или подготовка к предстоящей неделе.

Какие исторические события произошли 21 ноября

1472 год — в Москве великий князь Иван III обвенчался с византийской царевной Софией Палеолог. Этот брак связал московский двор с родом последних императоров Византии и укрепил представление о России как о наследнице Константинополя.

1783 год — над Парижем Жан-Франсуа Пилатр де Розье и маркиз Франсуа д'Арланд совершили первый в истории свободный полет человека на воздушном шаре, построенном братьями Монгольфье. Они поднялись примерно на 900 метров и пролетели около 10 км за 25–26 минут.

1916 год — в Эгейском море, налетев на немецкую мину, затонул «Британник» — корабль-близнец «Олимпика» и «Титаника». На тот момент судно было большим плавучим госпиталем. При крушении почти все люди выжили: 1036 человек спаслись, 30 — погибли. В числе выживших оказались медсестра Вайолет Джессоп и кочегар Артур Джон Прист, пережившие до этого катастрофу на «Титанике».

1937 год — в Большом зале Ленинградской филармонии оркестр под управлением Евгения Мравинского впервые исполнил Пятую симфонию Дмитрия Шостаковича. Публика встретила произведение длительной овацией, а критики отметили, что композитор нашел язык, который устроил и власть, и зал.

2019 год — московскому театру Ленком официально присвоили имя Марка Захарова в честь режиссера, который руководил сценой более сорока лет.

Цветы в память о режиссере М. Захарове у входа в театр «Ленком», 28 сентября 2019 года Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Дни рождения и юбилеи 21 ноября

В 1694 году родился Вольтер — французский философ и писатель эпохи Просвещения, автор повести «Кандид» и язвительных памфлетов против фанатизма и тирании.

В 1834 году родилась Гетти Грин — американская предпринимательница и финансист, которую при жизни называли самой богатой женщиной США. Она сделала капитал на облигациях и недвижимости, избегала роскоши, получила прозвище «ведьма с Уолл-стрит».

В 1918 году родился Михаил Глузский — советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР. Сыграл более чем в ста тридцати фильмах, преподавал во ВГИКе.

В 1944 году родился Александр Горленко — советский и российский режиссер мультипликации и художник, автор и соавтор мультфильмов «Новые бременские», «Одна ночь из тысячи» и других. Много лет работал на студии «Союзмультфильм», занимался обучением молодых аниматоров. Ушел из жизни в 2024 году.

В 1961 году родился Алексей Веселкин — советский и российский актер, театральный режиссер, теле- и радиоведущий, заслуженный артист России. Широкую известность ему принесло телевидение и шоу «Сделка?!».

Сандурская Софья/Агентство «Москва»

Кто скончался 21 ноября • В 1263 году умер Александр Невский — русский полководец, князь Новгородский и великий князь Владимирский, прославившийся победами в Невской битве и Ледовом побоище. Канонизирован Русской православной церковью.

• В 1844 году умер Иван Крылов — русский писатель, поэт и баснописец, автор басен «Ворона и Лисица», «Квартет», «Лебедь, Щука и Рак».

• В 2009 году умер Константин Феоктистов — советский летчик-космонавт, Герой Советского Союза, участник первого в мире полета многоместного космического корабля.

• В 2021 году умерла Нина Русланова — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России, известная по фильмам «Собачье сердце», «Афоня», «Завтра была война».

Кто отмечает дни рождения 21 ноября

86 лет исполняется Наталии Макаровой — советской и американской балерине, балетмейстеру, актрисе театра и кино.

63 года исполняется Николетт Шеридан — британской актрисе кино и телевидения. Известна ролью Иди Бритт в сериале «Отчаянные домохозяйки».

Николетт Шеридан Matt Sayles/AP

61 год исполняется Бьорк — исландской певице, актрисе и автору песен, одной из самых самобытных фигур в мировой поп- и экспериментальной музыке.

55 лет исполняется Алексею Колгану — российскому актеру театра и кино, мастеру дубляжа, голосу Шрека в русской версии анимационной саги.