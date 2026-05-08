Пентагон обнародовал новые файлы о неопознанных летающих объектах. Восьмая подборка включает в себя 40 документов и три видеозаписи. Среди них есть свидетельства об объектах, которые пролетали в небе на скоростях более 1600 и 2600 км/ч, «темном эллиптическом объекте» и проекте необычного бункера, в котором планировалось хранить «экзотические материалы, ткани и биологические образцы». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Пентагон рассекретил новый пакет документов, посвященных неопознанным летающим объектам (НЛО), также известным как неопознанные аномальные явления. Материалы опубликованы на сайте ведомства.

«Сегодня [20 ноября] министерство обороны публикует восьмую часть рассекреченных и исторических файлов, касающихся неопознанных аномальных явлений. <…> Минобороны и наши партнеры из других ведомств активно работают над следующей частью файлов», — отметил пресс-секретарь ведомства Шон Парнелл.

Публикация рассекреченных файлов проводится по поручению президента США Дональда Трампа в рамках программы PURSUE (Президентская система раскрытия информации и отчетности о случаях встреч с НЛО). Пентагон будет публиковать дополнительные файлы на постоянной основе, заверил Парнелл.

В число новых файлов входят 40 текстовых документов и набросков, а также три видеозаписи. Большинство материалов относятся к середине XX века, остальные описывают более недавние события.

«Темный эллипс»

В отчете от 14 августа 1952 года рассказывается о примерно 1500 сообщениях, которые касались упоминаний «летающих тарелок» на территории США, 250 из них были получили в июле 1952-го. Центр технической разведки Военно-воздушных сил США (ATIC) классифицировал примерно 20% обнаруженных явлений как необъяснимые.

В частности, в отчете упоминается случай, произошедший в июне 1947-го: тогда летчик в штате Вашингтон доложил о девяти дискообразных объектах, которые пронеслись строем возле горы Рейнир на скорости порядка 1000 миль в час (приблизительно 1609 км/ч) .

Среди других обнародованных документов есть оцифрованный рапорт от 20 января 1954 года. В нем описывается, как 16 декабря 1953 года работники авиастроительной компании Lockheed Aircraft Corporation заметили «летающую тарелку» неподалеку от калифорнийских городов Агура и Пойнт-Мугу.

Одно из свидетельств, датированное 1953 годом, составил главный инженер компании Lockheed Кларенс «Келли» Джонсон, который впоследствии разработал разведывательные самолеты U-2 и SR-71. Он рассказал, что заметил «темный эллиптический объект», неподвижно висящий на фоне «золотисто-красного» неба, когда находился на своем ранчо в Калифорнии.

«Я задался вопросом, почему этот объект такой темный, учитывая, что солнце находилось позади него. Я сразу подумал, что какой-то самолет оставил за собой густой дымовой след; поэтому я внимательно изучил объект. После первых нескольких секунд размышлений стало очевидно, что очертания этого объекта не менялись», — написал Джонсон.

По его словам, он наблюдал за объектом в бинокль, прежде чем тот умчался прочь «в долгом, пологом наборе высоты».

Примерно в то же время экипаж испытательной группы компании Lockheed, проводивший полет у побережья Южной Калифорнии, также зафиксировал неопознанный объект. Они описали его как «неподвижный, темный, крыловидный или вытянутый объект, который двигался на запад и исчез из поля зрения». К отчету приложена его зарисовка со светло-голубыми языками пламени, вырывающимися из хвостовой части.

НЛО возле корабля и защищенный бункер

В новом пакете документе находится и видеозапись, снятая в 2020 году на Ближнем Востоке. На 20-секундном ролике запечатлен круглый светящийся объект, пролетающий мимо корабля Военно-морских сил США.

Один из файлов описывает восемь необъяснимых объектов, выявленных гражданским радаром воздушного наблюдения в 2023 году. Их фиксировали в течение 84 секунд на высоте от 16,76 км до 21,34 км над уровнем моря .

«Если бы обнаруженные объекты были связаны с одной непрерывной траекторией, их суммарное смещение от точки до точки составило бы приблизительно 38,5 миль (почти 62 км), что дало бы минимальную среднюю горизонтальную оценку скорости относительно земли в 1650 миль в час (2655 км/ч)», — подчеркнули в Пентагоне.

Кроме того, в файлах содержится 538-страничный отчет компании Bigelow Aerospace Advanced Space Studies (BAASS), подготовленный в июле 2009 года для программы Пентагона по изучению аэрокосмических угроз. В документе предлагалось построить на базе компании в Северном Лас-Вегасе (штат Невада) «высокозащищенный и замаскированный» подземный бункер для хранения «экзотических материалов или тканей», «оборудования» и «биологических образцов», поступающих в том числе из Бразилии.

Согласно проекту, площадь хранилища на глубине 4,5–6 метров должна была составить около 465 квадратных метров при толщине стен почти в метр и наличии массивной стальной двери. Однако подтверждений того, что объект построили, нет — в более поздних документах он не упоминался.

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Вскоре военная разведка признала ценность отчетов BAASS «ограниченной» и закрыла программу в 2012 году, а в 2020-м материнская компания Bigelow Aerospace распустила весь штат.