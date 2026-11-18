Десять лет назад подруга рассказала мне, что коллега зовет ее в заграничную поездку: несколько дней отдыха плюс марафон, который коллега собиралась бежать. Я тогда сказала, что бегать вообще странно, бегать марафоны — сущая нелепость, а лететь ради этого за границу и платить за это свои деньги — совершенно безумная авантюра. Сейчас ноябрь 2026 года. Пару недель назад я закрыла личный беговой сезон-2026. В моем беговом календаре за этот год было более 20 официальных стартов, включая три полных марафона в Казани, Санкт-Петербурге и Москве.

И теперь я думаю, что бегать марафоны — это невероятно круто. Хотя доля авантюризма все же в этом есть.

Я начала в 45 лет, это был 2020 год. До этого спортом почти не занималась и никогда не была стройной. Но именно в 45 мне хотелось сделать что-то необычное, что-то совершенно мне не свойственное, чем-то удивить саму себя (не окружающих, а именно саму себя), и тут мне попалась информация о забеге-спутнике на 10 км в рамках Московского марафона. И я подумала: почему бы и нет? Да, я терпеть не могу бегать, но пусть это будет задача на сопротивление, ведь я же хотела удивиться.

Первая пробежка на беговой дорожке (всего 400 метров, это один круг по стадиону) показалась мне чудовищно тяжелой. Но на следующей тренировке я снова заставила себя пробежаться, теперь уже 500 метров. Это вообще была моя стратегия: не форсировать дистанцию. Каждый раз я добавляла по две-три минуты, по сотне метров. Это не пугает психологически, это не тяжело физически, но помогает прогрессировать без напряжения. Правда, весной 2020 года разразилась пандемия, фитнес-клуб закрылся, но я продолжала заниматься ОФП дома. Когда пришло время возвращаться на дорожку, оказалось, что я почти не потеряла форму.

В августе 2020 года я впервые в жизни (!) пробежала 10 км, а в сентябре вышла на свой первый официальный старт — десятку в рамках Московского марафона. Атмосфера большого старта не просто привела меня в восторг, а вдохновила на продолжение тренировок, хотя тогда я считала, что 10 км — это мой предел.

На этой дистанции я и держалась и на тренировках, и на стартах пару лет. Но потом подумала, что можно попробовать нарастить объемы бега, и к лету 2023 года бегала уже по 15 км. И тут случилось неожиданное: я выиграла слот на полумарафон «Лужники». Я еще ни разу не пыталась пробежать 21 км, мой максимум был 15 км, поэтому было страшновато стартовать. Но отказываться не в моих правилах, и первый полумарафон состоялся.

Тем же медленным путем — физически и психологически — я подошла к полной марафонской дистанции.

В прошлом году, в 50 лет, я пробежала 42,2 км на Московском марафоне — 2025. Участвовала я в нем уже в пятый раз, но первые четыре раза я бегала по 10 км, а в 2025 году впервые стартовала на марафоне. Кстати, участниц моей возрастной категории (50-54) было всего 135 (из 15,5 тысячи финишеров!), и я горжусь, что была среди них.

Но не буду лгать: длинные забеги — это вовсе не легкая и не беззаботная прогулка. Иногда хочется лечь прямо посреди трассы и не вставать.

Бывает, я ругаюсь и торгуюсь с собой, заставляю, уговариваю. Полный марафон — это действительно тяжело, даже если часть пройти пешком (а правила этого не запрещают, идти можно). Но эмоции на финише искупают все, чувство эйфории несравнимо ни с чем. Даже усталость, которая преследует несколько следующих часов, а то и сутки, воспринимается как часть награды.

Начиная бегать, я хотела удивиться сама себе. Но заодно удивила и всех знакомых и родственников. И продолжаю удивлять и старых, и новых знакомых. Почти всегда люди воспринимают мое хобби позитивно, но изредка я слышу от окружающих скептические высказывания. В числе которых разные.

Например: «Ты уже не в том возрасте» .

Это самая частая фраза, которую слышат начинающие бегуны 45+. Однако по современным меркам это вполне средний возраст: дети выросли, карьера стабильна, наконец появляется время на себя. Разумеется, не всем позволяет здоровье, но минимальный уровень физической активности нужен каждому, возраст сам по себе не повод отказываться от бега. В этом году на Московском марафоне самым возрастным участникам было 81 год (мужчина) и 82 года (женщина). Кто готов сказать им, что они «не в том возрасте»?

Еще один аргумент: «Ты толстая» .

С большим лишним весом бегать действительно рискованно, хотя среди бегунов встречаются люди самой разной комплекции. Лучше все-таки сначала посоветоваться с врачом и определить правильный уровень нагрузки. Но бег точно помогает похудеть: я сама за первый год сбросила десять килограммов.

Есть и такое возражение: «Ты никогда не победишь» .

Это правда: рядом со мной стартуют более молодые, опытные, подготовленные и заряженные на победу спортсмены, и обогнать их у меня нет шансов. Но цель не в этом. Я хочу обогнать себя вчерашнюю и снова доказать, что могу больше, чем думала.

И, конечно, вопрос: «Откуда у тебя время на тренировки?»

Это самый сильный аргумент против. Да, семья, работа, друзья, другие хобби требуют времени.

Но при желании тренировки по 30-40 минут можно вписать даже в плотный график, если сделать их приоритетом, а не тем, что откладывается на потом.

И любимое: «У тебя кризис среднего возраста» .

Это классика: любое новое серьезное увлечение после сорока почти всегда получает такой ярлык. И утверждение это вполне обосновано: в 35-40 многие из нас переосмысливают реальность. Статистика забегов это тоже подтверждает: возраст большинства участников Московского марафона — 35-44 года. Но, думается, здоровое увлечение, которое не просто дарит положительные эмоции, но и укрепляет тело, развивает выносливость, дисциплинирует, да и просто за счет мощной физической нагрузки разгружает мозг, куда лучше, чем деструктивные занятия, к которым некоторые прибегают в попытках преодолеть кризис среднего возраста.

Сейчас на улицах вы наверняка видите бегунов, потому что в последние годы бег становится по-настоящему массовым хобби. Число участников массовых стартов тоже растет, и я, участвуя в московских забегах, это вижу. И может быть, вы тоже поймали себя на мысли: а не должны ли и вы начать бегать или больше того — замахнуться на полумарафон, а то и марафон?

Ответ: нет, вы не должны .

Вы можете это сделать, если хотите, если вам это интересно, если вас это увлекает, если хотите попробовать силы и узнать, где находится ваш личный предел. Но вы не должны. И вы не должны оправдываться, почему не хотите. Не бегать и не хотеть бегать — это нормально. Попробовать и решить, что больше никогда, — это нормально.

Но если все же захотите начать бегать, то не форсируйте ситуацию. Даже десятка с дивана — это небезопасное испытание, а уж бежать без подготовки полумарафон или марафон — это просто безответственно по отношению к себе. Обязательно проконсультируйтесь с врачами и входите в тренировки постепенно. В возрасте 45+ безопасная, грамотная подготовка к марафону займет полтора-два года. К полумарафону можно подойти за год. Эти цифры способны напугать, но именно такой темп спасет от травм и разочарований. И если вы думаете, что уже не успеете или просто опоздали, то нет: начинать действительно никогда не поздно. Я начала в 45 и никак не могу остановиться.

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