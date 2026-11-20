Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместном фотографировании лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне, 19 ноября 2026 года

Дональд Трамп стремится урегулировать конфликт между Россией и Украиной до января, поскольку контроль над конгрессом перейдет к демократам, утверждает Financial Times. По информации издания, со стороны Киева может потребоваться «значительная уступка», чтобы достигнуть соглашения. Тем временем глава Белого дома заявил, что сейчас появились «реальные шансы» добиться мира на Украине. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Президент США Дональд Трамп намерен добиться мирного соглашения между Россией и Украиной к началу января, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Администрация Трампа уведомила европейских и украинских чиновников о том, что рассчитывает на достижение мирного соглашения между Киевом и Москвой к началу января — до того, как демократы получат контроль над конгрессом», — говорится в публикации.

Республиканская партия утратила контроль над палатой представителей и сенатом по итогам промежуточных выборов 3 ноября. Издание считает, что демократы, скорее всего, будут стремиться «укрепить поддержку Украины и усилить давление на Москву».

По информации FT, спецпосланники главы Белого дома Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер заявили о «срочности» урегулирования украинского кризиса в ходе последних встреч с российскими, украинскими и европейскими официальными лицами в Москве, Дублине и Берлине.

«Американцы торопятся, [президент РФ Владимир] Путин не торопится» , — прокомментировал ситуацию неназванный европейский чиновник.

Его коллега в разговоре с изданием обратил внимание, что Соединенные Штаты на этом фоне «оказывают сильное давление [на Киев], и есть опасения, что для достижения соглашения потребуется значительная уступка со стороны Украины». Украинского президента Владимира Зеленского «могут заставить заключить сделку на условиях Москвы» до того, как демократы возьмут под контроль конгресс, уверен высокопоставленный украинский чиновник.

Другой собеседник FT подчеркнул, что Трамп симпатизирует Путину. По информации издания, если бы соглашение удалось заключить до наступления этого срока, Москва «могла бы получить лучшие условия».

При этом источники издания подчеркнули, что Кремль рассчитывает усилить свои позиции новыми ударами по Украине и вряд ли согласится на быстрое соглашение без выполнения своих ключевых требований. Среди них вывод украинских войск из Донбасса и нейтральный статус Украины.

В Вашингтоне допускают, что американский президент может обсудить пути завершения конфликта с лидерами стран Европы на декабрьском саммите G20 в Майами. Впрочем, высокопоставленный французский чиновник опроверг эту возможность. Он подчеркнул, что европейская сторона не будет вести переговоры по украинскому вопросу на этой площадке, поскольку Украина не была приглашена.

The Washington Post подтвердила, что усилия США по мирному урегулированию на Украине в ближайшие недели станут более активными . По информации издания, 19 ноября Трамп после трехстороннего саммита с Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином позвонил участникам встречи «Коалиции желающих» в Берлине. Глава Белого дома сообщил, что Путин стремится к миру, и призвал как можно быстрее завершить конфликт на Украине.

«Реальные шансы»

Сам Трамп на встрече с журналистами 20 ноября заявил, что сейчас «появился очень хороший шанс добиться мира на Украине».

«У нас идут очень хорошие переговоры [по урегулированию]. Думаю, у нас есть реальные шансы добиться успеха», — цитирует его ТАСС.

Глава Белого дома обратил внимание, что российский лидер «ясно изложил желание добиваться завершения войны дипломатическими средствами» . При этом Трамп подчеркнул, что у него «фантастические отношения» с Путиным.

Накануне Путин по итогам трехстороннего саммита с Трампом и Си заявил, что Россия стремится к завершению боевых действий на Украине и готова обсуждать мирные условия. Российский лидер подчеркнул, что Москва еще до его встречи с Трампом в Анкоридже в 2025 году приняла предложенные Вашингтоном компромиссы по Украине, и теперь шаг навстречу должны сделать Киев и Европа.

При этом Путин выразил сомнение в готовности украинского руководства к миру, поскольку, по его мнению, в Киеве опасаются проведения выборов и потери внешнего финансирования.