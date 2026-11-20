Военного атташе РФ вышлют из Дании после обвинений в покушении на Киевстонера

Дания высылает военного атташе России — дипломату дали неделю, чтобы покинуть королевство. Поводом стали обвинения в якобы организации российскими спецслужбами покушения на украинского рэпера Киевстонера. В Москве все обвинения отвергают, а посольство РФ упрекает Копенгаген в желании «запугать датское население».

Власти Дании объявили военного атташе России персоной нон грата и высылают его из страны. Об этом министр иностранных дел королевства Ларс Лекке Расмуссен объявил на пресс-конференции по теме якобы предотвращения «покушения» на украинского рэпера Альберта Васильева, известного как Киевстонер.

«Речь идет о том, чтобы послать сигнал. Хватит — значит хватит. И эта черта была перейдена уже очень давно. Самый решительный ответ, который может дать Дания, — не дрогнуть и поддерживать Украину»,

— заявил дипломат.

Он уточнил, что военный атташе должен выехать из страны в течение семи дней . Об этом решении Расмуссен объявил послу России в Копенгагене Владимиру Барбину, который выл вызван в МИД Дании.

Кроме того, датский министр заявил о намерении сократить число виз, выдаваемых россиянам : по его словам, изменения затронут визы для несрочных, необязательных поездок российских граждан.

«Датская модель»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в разговоре с газетой «Известия» заверила, что Москва ответит на высылку атташе.

«Поражает уровень фейка, который был использован в качестве предлога для высылки», — добавила она.

Пресс-служба посольства России в Дании отметила, что Копенгаген «выдвинул крайне серьезные обвинения против «российской разведки» в якобы попытке организации покушения на Киевстонера, но — «по ставшей уже недоброй традиции» — не представила этому никаких доказательств . Вместо них, по заявлению дипмиссии, решение об объявлении военного атташе персоной нон грата объяснили «голословными и непроверяемыми «выводами» датских спецслужб».

«Для здравомыслящего человека «российское участие» в «заказе на устранение» музыканта, обладающего мизерным политическим влиянием и сомнительной известностью, выглядит абсурдно. Обвиняемые же по этому делу свою вину отрицают»,

— подчеркнули в посольстве.

Дипломаты выразили мнение, что публичные выступления представителей датских властей похожи на попытку оказания давления на суд, еще не приступивший к рассмотрению этого дела. Также представители посольства убеждены, что Копенгаген не заинтересован в устранении конфликтов между странами.

«Разработана своеобразная «датская модель»: в любом самом немыслимом деле якобы находится «российский след», который используется для пропагандистского шоу», — сказано в заявлении.

По мнению дипломатов, и сегодняшний инцидент, и сентябрьская провокация с опасным сближением вертолета датских военно-воздушных сил с российским кораблем, осуществлены с целью «запугать датское население для оправдания курса на втягивание королевства в долгосрочное противостояние с Россией».

Обвинения в покушении

20 ноября датская телерадиокомпания DR сообщила, что на заседании суда двум гражданам Дании были предъявлены обвинения в организации покушения на Киевстонера. По версии датских властей, что подозреваемые якобы были наняты российскими спецслужбами. При этом сами мужчины свою вину отрицают.

По словам журналистов, покушение планировалось осуществить 25 сентября перед концертом рэпера в предместье Копенгагена Шарлоттенлунн. Мероприятие было отменено. Позже в коммуне Гентофте полиция остановила автомобиль, в котором находились четыре вооруженных человека. Они были задержаны.

Слушание по продлению ареста состоялось в закрытом режиме. Однако, утверждает DR, представитель прокуратуры раскрыл корреспонденту детали дела. При этом были ли предъявлены обвинения еще двум задержанным — не уточняется.

Это не первый инцидент с якобы попыткой покушения на Киевстонера. В августе польский портал RMF24 утверждал, что в Варшаве был задержан 29-летний россиянин, который будто бы планировал убить Васильева.

При этом в июле ФСБ России обвинила рэпера в координации подготовки теракта в Московской области.