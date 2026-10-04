4 октября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

Праздники в России и мире 4 октября
- День космических войск России
Сегодня Космические войска входят в состав Воздушно-космических сил России. В их задачи входят наблюдение за объектами в космосе, выявление угроз из космоса и предупреждение о ракетном нападении. На вооружении находятся системы предупреждения, оптико-электронные комплексы, космические аппараты различного назначения и другая специальная техника.
- День гражданской обороны России
- День работника электронной промышленности
Так как электронная промышленность считается одной из стратегически важных отраслей российской экономики, появление праздника неудивительно. В этой сфере заняты более 300 тысяч человек, а сама отрасль охватывает множество направлений: промышленную, медицинскую, автомобильную и потребительскую электронику, навигацию и радиолокацию, телекоммуникационную и вычислительную технику, а также электронику для аэрокосмической отрасли и систем безопасности. А еще специалисты занимаются технологиями будущего, в том числе ИИ, беспилотным транспортом, робототехникой и устройствами виртуальной и дополненной реальности.
- Всемирная неделя космоса
Широко отмечают Всемирную неделю космоса и в России. На ВДНХ в Москве с 3 по 9 октября проходят десятки бесплатных мероприятий, в том числе лекции и экскурсии. К акции обычно присоединяются музеи космонавтики и планетарии из других городов и устраивают развлекательные акции.
- Всемирный день животных
Главная цель Всемирного дня животных — привлечь внимание к проблемам защиты и благополучия зверей. В этот день зоопарки и другие организации проводят тематические и познавательные мероприятия.
• Всероссийский день ходьбы. Главная цель этой акции – популяризировать активный образ жизни. Ходьба остается одним из самых простых и доступных видов физической активности, поэтому отметить этот праздник легко. Просто выходите на улицу и отправляйтесь на прогулку. А если в этот день в вашем городе проводятся массовые акции по ходьбе, присоединяйтесь, чтобы обрести новых друзей!
• День ответов на незаданные вопросы. Смысл этого праздника в том, чтобы вспомнить о вопросах, которые когда-то так и не решился задать. Поэтому сегодня можно наконец получить ответы на вопросы, которые терзали вас долго, или просто полюбопытничать.
• День замены лампочки. Со стороны кажется, будто такая мелкая бытовая привычка не достойна отдельного праздника. Однако в этот день можно проверить лампочки в люстре и наконец заменить те, которые перестали работать. А активисты в этот праздник призывают менять старые лампы накаливания на энергосберегающие или светодиодные — для бережного отношения к природе и экономии.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 4 октября в других странах
День булочек с корицей — Швеция. Ежегодно 4 октября шведы отмечают праздник в честь одного из самых любимых национальных лакомств — булочек с корицей. В этот день принято угощаться пышной сдобой в кафе и печь булочки самостоятельно целыми противнями, чтобы накормить друзей и коллег.
День кораблей в бутылках — США. Этот необычный праздник появился в США в честь дня рождения Джека Хинкли, основателя американской ассоциации «Корабли в бутылках». Сегодня бутылочное судостроение — одновременно и хобби, и искусство. 4 октября — отличный повод сделать первые шаги в мастерстве миниатюрного моделирования.
Праздник урожая — Германия. В первое воскресенье октября верующие в Германии благодарят Бога за дары природы в виде овощей, фруктов, злаков, которые собирали весь год. В старину немцы верили, что урожай защищает таинственный дух. Если он будет в плохом настроении, то земля будет неплодородной. Чтобы задобрить духа, по окончании жатвы устраивали обряды и ритуалы. Со временем обряды переросли в традицию освятить овощи в храме и положить их перед алтарем в первое воскресенье октября. А сами церкви в этот день украшают колосьями, венками из пшеницы и плодами нового урожая.
Религиозные праздники 4 октября
- Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня
- Обретение мощей святителя Димитрия, митрополита Ростовского
Святитель Димитрий также активно занимался проповеднической деятельностью, боролся с расколом в церкви и заботился о просвещении народа. Скончался Димитрий Ростовский в 1709 году в нищете. Единственным его имуществом были книги и рукописи. Мощи святого были обретены в 1752 году, когда над могилой святителя осел чугунный пол. Возле них стали происходить многочисленные чудеса исцеления. А в 1757 году состоялось прославление митрополита Димитрия в лике святых.
- День памяти святого апостола Кодрата
- День памяти священномученика Ипатия
• преподобного Даниила Шужгорского;
• преподобного Иосифа Заоникиевского (Вологодского);
• святителей Исаакия и Мелетия, епископов Кипрских;
• мучеников Евсевия и Приска;
• священномучеников Александра Федосеева, Алексия Стабникова, Константина Широкинского, Иоанна Флерова, пресвитеров, преподобномучеников Маврикия (Полетаева), архимандрита, и мученика Василия Кондратьева, священномучеников Валента Никольского, Александра Белякова, Иоанна Лазарева, Андрея Бенедиктова, Петра Сахаровского, Иоанна Никольского, Василия Носова, пресвитеров, священномученика Иоанна Быстрова, пресвитера, священномученика Василия Крымкина, пресвитера.
Народные праздники и приметы 4 октября
- Кондрат да Ипат
В это время начинались замолотки молотьба хлеба на Руси. С вечера крестьяне растапливали овины, специальные постройки, в которых перед молотьбой сушили снопы. Первый овин называли именинным. Для молотильщиков утром готовили овсяную кашу, а после окончания работы угощали пирогами и брагой.
Именины 4 октября
Александр;
Алексей;
Андрей;
Валентин;
Василий;
Даниил;
Дмитрий;
Иван;
Иосиф;
Исаакий;
Константин;
Петр.
Приметы 4 октября
Какая погода стоит в этот день — такая продлится еще четыре недели.
Северо-восточный ветер — к резкому похолоданию.
У кротов полные норы соломы — к морозной зиме.
Куры и гуси линять начали — к похолоданию.
Скупой урожай грибов и щедрый орехов — к очень холодной и снежной зиме.
Лунный календарь 4 октября
Фаза Луны: убывающая Луна, 23-й день лунного цикла.
Если верить астрологам, стоит заранее приготовиться к эмоционально напряженному дню. Сегодня есть риск действовать необдуманно, потерять спокойствие и, как следствие, нарваться на конфликт. Не поддавайтесь на провокации и избегайте споров. Лучше займитесь уже начатыми делами или домашними заботами, чтобы направить энергию в мирное русло.
В работе и финансовых вопросах рекомендуется быть осторожным. День считается не самым подходящим для важных переговоров: заключать соглашения и начинать проекты лучше в другое время. В освободившееся время вернитесь к отложенным делам, пересмотрите прежние планы.
В отношениях сегодня тоже не все будет гладко. Звезды сулят ревность со стороны партнера, разговоры о накопившихся обидах. Лучше избегайте недосказанности и говорите прямо обо всем, что вас волнует.
При этом день считается благоприятным для ухода за волосами. Согласно лунному календарю, можно делать стрижку – она поспособствует укреплению волос. А еще полезным будет уход за волосами или тонирование.
Какие исторические события произошли 4 октября
- 1535 год — в печать вышла первая Библия на английском языке.
- 1800 год — на Луганском литейном заводе заработала доменная печь, которая впервые в Российской империи начала производить чугун с использованием кокса.
- 1911 год — в Лондонском метро торжественно запустили первый эскалатор. Устройства рекламировали как огнеупорные и разрешали курить во время передвижения. Чтобы привлечь к новинке внимание, всем отважившимся на поездку предлагали рюмочку бренди.
- 1923 год — Владимир Ленин подписал декрет об учреждении Госбанка РСФСР, который через некоторое время был реорганизован в Государственный банк СССР.
- 1926 год — в Турции вступил в силу новый Гражданский кодекс. Документ запретил многоженство и предоставил женщинам равные с мужчинами права в вопросах развода и наследования имущества.
- 1932 год — состоялась свадьба писателя Михаила Булгакова и Елены Шиловской, ставшей его третьей женой.
- 1934 год — итальянский физик Энрико Ферми открыл эффект замедления нейтронов.
- 1957 год — в СССР запустили «Спутник-1» — первый в мире искусственный спутник Земли.
- 1959 год — состоялся запуск советской космической станции «Луна-3», впервые сфотографировавшей обратную сторону естественного спутника Земли.
- 1964 год — в Москве на проспекте Мира открыли монумент «Покорителям космоса».
- 1993 год — штурм Белого дома: президент России Борис Ельцин ввел в Москву войска, которые обстреляли здание парламента из танков. После этого защитники Белого дома сдались. По официальным данным, в этот день погибло 74 человека.
- 1999 год — в США создан центр надзора и контроля за преступностью в интернете. Главная его задача — предотвращение хакерских угроз.
- 2000 год — Марку Чепмену, осужденному за убийство Джона Леннона, впервые отказали в условно-досрочном освобождении.
Дни рождения и юбилеи 4 октября
- В 1762 году родился Иван Дорохов — генерал-лейтенант русской армии, герой Отечественной войны 1812 года.
- В 1769 году родился граф Алексей Аракчеев — русский государственный и военный деятель. Прославился как поборник муштры и строевых учений. С ним связано такое понятие, как «аракчеевщина» — режим деспотизма, произвола и грубой военщины.
- В 1800 году родился Михаил Бестужев — русский военный, писатель и декабрист.
- В 1816 году родился Эжен Потье — французский поэт и революционер, автор «Интернационала».
- В 1835 году родился Григорий Потанин — русский географ и писатель, исследователь Центральной Азии.
- В 1847 году родился Луи Анри Буссенар — французский писатель, автор приключенческой литературы, в том числе популярных романов «Капитан Сорви-голова» и «Похитители бриллиантов».
- В 1895 году родился Рихард Зорге — немецкий журналист и советский разведчик, Герой Советского Союза.
- В 1895 году родился Бастер Китон — один из величайших актеров немого кино, американский кинорежиссер, обладатель премий «Оскар», «Золотой глобус».
- В 1903 году родился Джон Винсент Атанасов — американский физик, один из изобретателей первого электронного компьютера.
- В 1916 году родился Виталий Гинзбург — советский и российский физик, академик АН СССР, лауреат Нобелевской премии.
- В 1925 году родился Марлен Хуциев — режиссер театра и кино, сценарист, актер, народный артист СССР.
- В 1964 году родился Евгений Осин — советский и российский певец, музыкант, автор песен, бывший участник группы «Браво».
• В 1872 году скончался Владимир Даль — русский писатель, врач и лексикограф, автор «Толкового словаря живого великорусского языка».
• В 1911 году скончался Джозеф Белл — британский хирург и профессор Эдинбургского университета, ставший прототипом Шерлока Холмса.
• В 1985 году скончался Глеб Стриженов — советский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР.
• В 1997 году скончался Георгий Юматов — советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР, звезда фильма «Офицеры».
• В 2014 году скончался Федор Черенков — советский и российский футболист, бронзовый призер Олимпийских игр 1980 года, легенда московского «Спартака».
Кто отмечает дни рождения
- 80 лет исполняется Сьюзан Сарандон — американской актрисе, обладательнице премии «Оскар» («Иствикские ведьмы», «Тельма и Луиза»).
- 70 лет исполняется Кристофу Вальцу — австрийскому актеру, обладателю двух «Оскаров», «Золотого глобуса» («Бесславные ублюдки»).
- 67 лет исполняется Крису Лоу — британскому музыканту, клавишнику дуэта «Pet Shop Boys».
- 61 год исполняется Евгению Касперскому — российскому программисту, специалисту в сфере информационной безопасности.
- 50 лет исполняется Алисии Сильверстоун — американской актрисе («Бэтмен и Робин»). В юности она была героиней клипов рок-группы Aerosmith.
- 42 года исполняется Лене Катиной — российской певице, автору песен, экс-солистке группы «t.A.T.u».
- 37 лет исполняется Дакоте Джонсон — американской актрисе (фильмы «Пятьдесят оттенков серого», «Черная месса»).