4 октября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

4 октября поздравления с профессиональным праздником принимают военнослужащие космических войск и специалисты в сфере гражданской обороны. В России в этот день выходят на прогулки, в мире вспоминают о важности защиты животных, отдают должное прогрессу в освоении космоса. Православные верующие в этот день чтут память святителя Димитрия, митрополита Ростовского. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 4 октября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 4 октября

День космических войск России

4 октября в России отмечается День Космических войск, памятный день Вооруженных сил РФ. Этот праздник был учрежден в 2006 году. Дату выбрали в честь важного события в истории космонавтики — 4 октября 1957 года СССР запустил первый искусственный спутник Земли.

Сегодня Космические войска входят в состав Воздушно-космических сил России. В их задачи входят наблюдение за объектами в космосе, выявление угроз из космоса и предупреждение о ракетном нападении. На вооружении находятся системы предупреждения, оптико-электронные комплексы, космические аппараты различного назначения и другая специальная техника.

Макет первого в мире искусственного спутника Земли «Спутник-1» в павильоне «Карелия» Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, 1957 год Валентин Черединцев/ТАСС

День гражданской обороны России

Ежегодно 4 октября отмечается День гражданской обороны России. Он приурочен к созданию в 1932 году общесоюзной системы местной противовоздушной обороны. Спустя 30 лет организацию преобразовали в Гражданскую оборону (ГО) СССР. Именно в этот период в стране разработали теоретические основы защиты населения.

День работника электронной промышленности

Этот праздник совсем «молодой» по сравнению с другими профессиональными: он появился в календаре в 2024 году по инициативе президента Российской академии наук Геннадия Красникова. Его отмечают в первое воскресенье октября.

Так как электронная промышленность считается одной из стратегически важных отраслей российской экономики, появление праздника неудивительно. В этой сфере заняты более 300 тысяч человек, а сама отрасль охватывает множество направлений: промышленную, медицинскую, автомобильную и потребительскую электронику, навигацию и радиолокацию, телекоммуникационную и вычислительную технику, а также электронику для аэрокосмической отрасли и систем безопасности. А еще специалисты занимаются технологиями будущего, в том числе ИИ, беспилотным транспортом, робототехникой и устройствами виртуальной и дополненной реальности.

Всемирная неделя космоса

В честь запуска первого советского спутника в 1957 году ежегодно с 4 по 10 октября отмечается Всемирная неделя космоса: в разных странах под эгидой ООН проходят научные и культурные мероприятия, посвященные исследованию космического пространства.

Широко отмечают Всемирную неделю космоса и в России. На ВДНХ в Москве с 3 по 9 октября проходят десятки бесплатных мероприятий, в том числе лекции и экскурсии. К акции обычно присоединяются музеи космонавтики и планетарии из других городов и устраивают развлекательные акции.

Всемирный день животных

Праздник, посвященный защите братьев наших меньших, появился еще в 20-х годах прошлого века. Немецкий писатель и кинолог Генрих Циммерман предложил отмечать его ежегодно, и в 1931 году в Италии День животных официально учредили на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы.

Главная цель Всемирного дня животных — привлечь внимание к проблемам защиты и благополучия зверей. В этот день зоопарки и другие организации проводят тематические и познавательные мероприятия.

Панда Жуи в Московском зоопарке Zhang Chaoqun/XinHua/Global Look Press

Необычные праздники • Всероссийский день ходьбы. Главная цель этой акции – популяризировать активный образ жизни. Ходьба остается одним из самых простых и доступных видов физической активности, поэтому отметить этот праздник легко. Просто выходите на улицу и отправляйтесь на прогулку. А если в этот день в вашем городе проводятся массовые акции по ходьбе, присоединяйтесь, чтобы обрести новых друзей! • День ответов на незаданные вопросы. Смысл этого праздника в том, чтобы вспомнить о вопросах, которые когда-то так и не решился задать. Поэтому сегодня можно наконец получить ответы на вопросы, которые терзали вас долго, или просто полюбопытничать. • День замены лампочки. Со стороны кажется, будто такая мелкая бытовая привычка не достойна отдельного праздника. Однако в этот день можно проверить лампочки в люстре и наконец заменить те, которые перестали работать. А активисты в этот праздник призывают менять старые лампы накаливания на энергосберегающие или светодиодные — для бережного отношения к природе и экономии.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 4 октября в других странах

День булочек с корицей — Швеция. Ежегодно 4 октября шведы отмечают праздник в честь одного из самых любимых национальных лакомств — булочек с корицей. В этот день принято угощаться пышной сдобой в кафе и печь булочки самостоятельно целыми противнями, чтобы накормить друзей и коллег.

День кораблей в бутылках — США. Этот необычный праздник появился в США в честь дня рождения Джека Хинкли, основателя американской ассоциации «Корабли в бутылках». Сегодня бутылочное судостроение — одновременно и хобби, и искусство. 4 октября — отличный повод сделать первые шаги в мастерстве миниатюрного моделирования.

Праздник урожая — Германия. В первое воскресенье октября верующие в Германии благодарят Бога за дары природы в виде овощей, фруктов, злаков, которые собирали весь год. В старину немцы верили, что урожай защищает таинственный дух. Если он будет в плохом настроении, то земля будет неплодородной. Чтобы задобрить духа, по окончании жатвы устраивали обряды и ритуалы. Со временем обряды переросли в традицию освятить овощи в храме и положить их перед алтарем в первое воскресенье октября. А сами церкви в этот день украшают колосьями, венками из пшеницы и плодами нового урожая.

Религиозные праздники 4 октября

Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня

(богослужебный ритуал, заключающийся в сжигании в кадильнице ладана, что символизирует благодать Святого Духа и вознесение молитв к Богу)

4 октября — завершающий день торжеств в честь Воздвижения Животворящего Креста Господня, праздника, который входит в число важнейших для православной церкви. В этот день повторяются праздничные богослужебные тексты. Священник совершает вокруг аналоя с Крестом трехкратное каждение. Затем Крест вносят через Царские врата в алтарь и располагают его на святом престоле.

Обретение мощей святителя Димитрия, митрополита Ростовского

Святитель Димитрий, митрополит Ростовский — выдающийся церковный деятель, богослов, писатель и просветитель, живший во второй половине XVII — начале XVIII века. Он прославился своими трудами и благочестивой жизнью. Известен прежде всего как автор Четьих-Миней — многотомного труда, собравшего воедино биографии множества православных святых и оказавшего огромное влияние на русскую культуру и духовность.

Святитель Димитрий также активно занимался проповеднической деятельностью, боролся с расколом в церкви и заботился о просвещении народа. Скончался Димитрий Ростовский в 1709 году в нищете. Единственным его имуществом были книги и рукописи. Мощи святого были обретены в 1752 году, когда над могилой святителя осел чугунный пол. Возле них стали происходить многочисленные чудеса исцеления. А в 1757 году состоялось прославление митрополита Димитрия в лике святых.

День памяти святого апостола Кодрата

Священномученик Кодрат был апостолом от 70-ти, епископом Афинским и Магнезийским. В начале II века проповедовал Евангелие на территории Греции . Невзирая на языческие гонения, он полностью посвятил себя Христу и делу обращения язычников в христианскую веру. В 126 году апостол Кодрат написал большой и важный труд — апологию в защиту христианства. Он лично представил его императору Адриану. Ознакомившись с ним, правитель был так впечатлен, что повелел не судить христиан без доказательств.

Diego-Herculano-ZUMAPRESS.com/Global Look Press

День памяти священномученика Ипатия

В этот день православная церковь также вспоминает священномучеников Ипатия, епископа, и Андрея, пресвитера. Оба они пострадали от гонений на христиан в VIII веке. Однажды император Лев Исаврянин приказал уничтожить все иконы. Когда Ипатий и Андрей стали свидетелями этих бесчинств, они смело встали на защиту святынь. Император приказал бросить мучеников в темницу и подверг их страшным истязаниям. Однако святые ушли из жизни несломленными.

Православная церковь 4 октября также чтит память: • преподобного Даниила Шужгорского;

• преподобного Иосифа Заоникиевского (Вологодского);

• святителей Исаакия и Мелетия, епископов Кипрских;

• мучеников Евсевия и Приска;

• священномучеников Александра Федосеева, Алексия Стабникова, Константина Широкинского, Иоанна Флерова, пресвитеров, преподобномучеников Маврикия (Полетаева), архимандрита, и мученика Василия Кондратьева, священномучеников Валента Никольского, Александра Белякова, Иоанна Лазарева, Андрея Бенедиктова, Петра Сахаровского, Иоанна Никольского, Василия Носова, пресвитеров, священномученика Иоанна Быстрова, пресвитера, священномученика Василия Крымкина, пресвитера.

Народные праздники и приметы 4 октября

Кондрат да Ипат

На Руси праздник получил название Кондрат да Ипат. Так как день был связан с земледелием и плодородием, то крестьяне старались не сидеть без дела и занимались хозяйством. Считалось, что усердная работа в этот день принесет достаток. Отсюда появилась поговорка: «Не присядешь без дела на Кондрата да Ипата — будешь богатым». На 4 октября намечали удобрение земли навозом.

В это время начинались замолотки молотьба хлеба на Руси. С вечера крестьяне растапливали овины, специальные постройки, в которых перед молотьбой сушили снопы. Первый овин называли именинным. Для молотильщиков утром готовили овсяную кашу, а после окончания работы угощали пирогами и брагой.

Именины 4 октября

Александр;

Алексей;

Андрей;

Валентин;

Василий;

Даниил;

Дмитрий;

Иван;

Иосиф;

Исаакий;

Константин;

Петр.

Приметы 4 октября

Какая погода стоит в этот день — такая продлится еще четыре недели.

Северо-восточный ветер — к резкому похолоданию.

У кротов полные норы соломы — к морозной зиме.

Куры и гуси линять начали — к похолоданию.

Скупой урожай грибов и щедрый орехов — к очень холодной и снежной зиме.

Лунный календарь 4 октября

Фаза Луны: убывающая Луна, 23-й день лунного цикла.

Если верить астрологам, стоит заранее приготовиться к эмоционально напряженному дню. Сегодня есть риск действовать необдуманно, потерять спокойствие и, как следствие, нарваться на конфликт. Не поддавайтесь на провокации и избегайте споров. Лучше займитесь уже начатыми делами или домашними заботами, чтобы направить энергию в мирное русло.

В работе и финансовых вопросах рекомендуется быть осторожным. День считается не самым подходящим для важных переговоров: заключать соглашения и начинать проекты лучше в другое время. В освободившееся время вернитесь к отложенным делам, пересмотрите прежние планы.

В отношениях сегодня тоже не все будет гладко. Звезды сулят ревность со стороны партнера, разговоры о накопившихся обидах. Лучше избегайте недосказанности и говорите прямо обо всем, что вас волнует.

При этом день считается благоприятным для ухода за волосами. Согласно лунному календарю, можно делать стрижку – она поспособствует укреплению волос. А еще полезным будет уход за волосами или тонирование.

Какие исторические события произошли 4 октября

1535 год — в печать вышла первая Библия на английском языке.

1800 год — на Луганском литейном заводе заработала доменная печь, которая впервые в Российской империи начала производить чугун с использованием кокса.

1911 год — в Лондонском метро торжественно запустили первый эскалатор. Устройства рекламировали как огнеупорные и разрешали курить во время передвижения. Чтобы привлечь к новинке внимание, всем отважившимся на поездку предлагали рюмочку бренди.

1923 год — Владимир Ленин подписал декрет об учреждении Госбанка РСФСР, который через некоторое время был реорганизован в Государственный банк СССР.

1926 год — в Турции вступил в силу новый Гражданский кодекс. Документ запретил многоженство и предоставил женщинам равные с мужчинами права в вопросах развода и наследования имущества.

1932 год — состоялась свадьба писателя Михаила Булгакова и Елены Шиловской, ставшей его третьей женой.

1934 год — итальянский физик Энрико Ферми открыл эффект замедления нейтронов.

1957 год — в СССР запустили «Спутник-1» — первый в мире искусственный спутник Земли.

1959 год — состоялся запуск советской космической станции «Луна-3», впервые сфотографировавшей обратную сторону естественного спутника Земли.

Макет автоматической межпланетной станции «Луна-3» РИА Новости

1964 год — в Москве на проспекте Мира открыли монумент «Покорителям космоса».

1993 год — штурм Белого дома: президент России Борис Ельцин ввел в Москву войска, которые обстреляли здание парламента из танков. После этого защитники Белого дома сдались. По официальным данным, в этот день погибло 74 человека.

1999 год — в США создан центр надзора и контроля за преступностью в интернете. Главная его задача — предотвращение хакерских угроз.

2000 год — Марку Чепмену, осужденному за убийство Джона Леннона, впервые отказали в условно-досрочном освобождении.

Дни рождения и юбилеи 4 октября

В 1762 году родился Иван Дорохов — генерал-лейтенант русской армии, герой Отечественной войны 1812 года.

В 1769 году родился граф Алексей Аракчеев — русский государственный и военный деятель. Прославился как поборник муштры и строевых учений. С ним связано такое понятие, как «аракчеевщина» — режим деспотизма, произвола и грубой военщины.

В 1800 году родился Михаил Бестужев — русский военный, писатель и декабрист.

В 1816 году родился Эжен Потье — французский поэт и революционер, автор «Интернационала».

В 1835 году родился Григорий Потанин — русский географ и писатель, исследователь Центральной Азии.

В 1847 году родился Луи Анри Буссенар — французский писатель, автор приключенческой литературы, в том числе популярных романов «Капитан Сорви-голова» и «Похитители бриллиантов».

— французский писатель, автор приключенческой литературы, в том числе популярных романов «Капитан Сорви-голова» и «Похитители бриллиантов». В 1895 году родился Рихард Зорге — немецкий журналист и советский разведчик, Герой Советского Союза.

В 1895 году родился Бастер Китон — один из величайших актеров немого кино, американский кинорежиссер, обладатель премий «Оскар», «Золотой глобус».

В 1903 году родился Джон Винсент Атанасов — американский физик, один из изобретателей первого электронного компьютера.

В 1916 году родился Виталий Гинзбург — советский и российский физик, академик АН СССР, лауреат Нобелевской премии.

В 1925 году родился Марлен Хуциев — режиссер театра и кино, сценарист, актер, народный артист СССР.

В 1964 году родился Евгений Осин — советский и российский певец, музыкант, автор песен, бывший участник группы «Браво».

Кто скончался 4 октября • В 1872 году скончался Владимир Даль — русский писатель, врач и лексикограф, автор «Толкового словаря живого великорусского языка».

• В 1911 году скончался Джозеф Белл — британский хирург и профессор Эдинбургского университета, ставший прототипом Шерлока Холмса.

• В 1985 году скончался Глеб Стриженов — советский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР.

• В 1997 году скончался Георгий Юматов — советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР, звезда фильма «Офицеры».

• В 2014 году скончался Федор Черенков — советский и российский футболист, бронзовый призер Олимпийских игр 1980 года, легенда московского «Спартака».

Кто отмечает дни рождения

80 лет исполняется Сьюзан Сарандон — американской актрисе, обладательнице премии «Оскар» («Иствикские ведьмы», «Тельма и Луиза»).

70 лет исполняется Кристофу Вальцу — австрийскому актеру, обладателю двух «Оскаров», «Золотого глобуса» («Бесславные ублюдки»).

67 лет исполняется Крису Лоу — британскому музыканту, клавишнику дуэта «Pet Shop Boys».

61 год исполняется Евгению Касперскому — российскому программисту, специалисту в сфере информационной безопасности.

50 лет исполняется Алисии Сильверстоун — американской актрисе («Бэтмен и Робин»). В юности она была героиней клипов рок-группы Aerosmith.

42 года исполняется Лене Катиной — российской певице, автору песен, экс-солистке группы «t.A.T.u».

Российский поп-дуэт «Тату», Лена Катина (справа) и Юлия Волкова, выступает на сцене конкурса песни «Евровидение». Рига, Латвия, 24 мая 2003 года. ALASTAIR GRANT/AP