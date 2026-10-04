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4 октября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

Календарь на 4 октября: праздники, фаза Луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей
Запуск первой летной ракеты космического назначения «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» с космодрома Восточный, 11 апреля 2024 года
Сергей Бобылев/РИА Новости

4 октября поздравления с профессиональным праздником принимают военнослужащие космических войск и специалисты в сфере гражданской обороны. В России в этот день выходят на прогулки, в мире вспоминают о важности защиты животных, отдают должное прогрессу в освоении космоса. Православные верующие в этот день чтут память святителя Димитрия, митрополита Ростовского. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 4 октября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

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Праздники в России и мире 4 октября

  • День космических войск России
4 октября в России отмечается День Космических войск, памятный день Вооруженных сил РФ. Этот праздник был учрежден в 2006 году. Дату выбрали в честь важного события в истории космонавтики — 4 октября 1957 года СССР запустил первый искусственный спутник Земли.

Сегодня Космические войска входят в состав Воздушно-космических сил России. В их задачи входят наблюдение за объектами в космосе, выявление угроз из космоса и предупреждение о ракетном нападении. На вооружении находятся системы предупреждения, оптико-электронные комплексы, космические аппараты различного назначения и другая специальная техника.

Макет первого в мире искусственного спутника Земли «Спутник-1» в павильоне «Карелия» Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, 1957 год
Валентин Черединцев/ТАСС

  • День гражданской обороны России
Ежегодно 4 октября отмечается День гражданской обороны России. Он приурочен к созданию в 1932 году общесоюзной системы местной противовоздушной обороны. Спустя 30 лет организацию преобразовали в Гражданскую оборону (ГО) СССР. Именно в этот период в стране разработали теоретические основы защиты населения.

  • День работника электронной промышленности
Этот праздник совсем «молодой» по сравнению с другими профессиональными: он появился в календаре в 2024 году по инициативе президента Российской академии наук Геннадия Красникова. Его отмечают в первое воскресенье октября.

Так как электронная промышленность считается одной из стратегически важных отраслей российской экономики, появление праздника неудивительно. В этой сфере заняты более 300 тысяч человек, а сама отрасль охватывает множество направлений: промышленную, медицинскую, автомобильную и потребительскую электронику, навигацию и радиолокацию, телекоммуникационную и вычислительную технику, а также электронику для аэрокосмической отрасли и систем безопасности. А еще специалисты занимаются технологиями будущего, в том числе ИИ, беспилотным транспортом, робототехникой и устройствами виртуальной и дополненной реальности.

  • Всемирная неделя космоса
В честь запуска первого советского спутника в 1957 году ежегодно с 4 по 10 октября отмечается Всемирная неделя космоса: в разных странах под эгидой ООН проходят научные и культурные мероприятия, посвященные исследованию космического пространства.

Широко отмечают Всемирную неделю космоса и в России. На ВДНХ в Москве с 3 по 9 октября проходят десятки бесплатных мероприятий, в том числе лекции и экскурсии. К акции обычно присоединяются музеи космонавтики и планетарии из других городов и устраивают развлекательные акции.

  • Всемирный день животных
Праздник, посвященный защите братьев наших меньших, появился еще в 20-х годах прошлого века. Немецкий писатель и кинолог Генрих Циммерман предложил отмечать его ежегодно, и в 1931 году в Италии День животных официально учредили на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы.

Главная цель Всемирного дня животных — привлечь внимание к проблемам защиты и благополучия зверей. В этот день зоопарки и другие организации проводят тематические и познавательные мероприятия.

Панда Жуи в Московском зоопарке
Zhang Chaoqun/XinHua/Global Look Press

Необычные праздники

Всероссийский день ходьбы. Главная цель этой акции – популяризировать активный образ жизни. Ходьба остается одним из самых простых и доступных видов физической активности, поэтому отметить этот праздник легко. Просто выходите на улицу и отправляйтесь на прогулку. А если в этот день в вашем городе проводятся массовые акции по ходьбе, присоединяйтесь, чтобы обрести новых друзей!

День ответов на незаданные вопросы. Смысл этого праздника в том, чтобы вспомнить о вопросах, которые когда-то так и не решился задать. Поэтому сегодня можно наконец получить ответы на вопросы, которые терзали вас долго, или просто полюбопытничать.

День замены лампочки. Со стороны кажется, будто такая мелкая бытовая привычка не достойна отдельного праздника. Однако в этот день можно проверить лампочки в люстре и наконец заменить те, которые перестали работать. А активисты в этот праздник призывают менять старые лампы накаливания на энергосберегающие или светодиодные — для бережного отношения к природе и экономии.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 4 октября в других странах

День булочек с корицей — Швеция. Ежегодно 4 октября шведы отмечают праздник в честь одного из самых любимых национальных лакомств — булочек с корицей. В этот день принято угощаться пышной сдобой в кафе и печь булочки самостоятельно целыми противнями, чтобы накормить друзей и коллег.

День кораблей в бутылках — США. Этот необычный праздник появился в США в честь дня рождения Джека Хинкли, основателя американской ассоциации «Корабли в бутылках». Сегодня бутылочное судостроение — одновременно и хобби, и искусство. 4 октября — отличный повод сделать первые шаги в мастерстве миниатюрного моделирования.

Праздник урожая — Германия. В первое воскресенье октября верующие в Германии благодарят Бога за дары природы в виде овощей, фруктов, злаков, которые собирали весь год. В старину немцы верили, что урожай защищает таинственный дух. Если он будет в плохом настроении, то земля будет неплодородной. Чтобы задобрить духа, по окончании жатвы устраивали обряды и ритуалы. Со временем обряды переросли в традицию освятить овощи в храме и положить их перед алтарем в первое воскресенье октября. А сами церкви в этот день украшают колосьями, венками из пшеницы и плодами нового урожая.

Религиозные праздники 4 октября

  • Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня
4 октября — завершающий день торжеств в честь Воздвижения Животворящего Креста Господня, праздника, который входит в число важнейших для православной церкви. В этот день повторяются праздничные богослужебные тексты. Священник совершает вокруг аналоя с Крестом трехкратное каждение (богослужебный ритуал, заключающийся в сжигании в кадильнице ладана, что символизирует благодать Святого Духа и вознесение молитв к Богу). Затем Крест вносят через Царские врата в алтарь и располагают его на святом престоле.

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  • Обретение мощей святителя Димитрия, митрополита Ростовского
Святитель Димитрий, митрополит Ростовский — выдающийся церковный деятель, богослов, писатель и просветитель, живший во второй половине XVII — начале XVIII века. Он прославился своими трудами и благочестивой жизнью. Известен прежде всего как автор Четьих-Миней — многотомного труда, собравшего воедино биографии множества православных святых и оказавшего огромное влияние на русскую культуру и духовность.

Святитель Димитрий также активно занимался проповеднической деятельностью, боролся с расколом в церкви и заботился о просвещении народа. Скончался Димитрий Ростовский в 1709 году в нищете. Единственным его имуществом были книги и рукописи. Мощи святого были обретены в 1752 году, когда над могилой святителя осел чугунный пол. Возле них стали происходить многочисленные чудеса исцеления. А в 1757 году состоялось прославление митрополита Димитрия в лике святых.

  • День памяти святого апостола Кодрата
Священномученик Кодрат был апостолом от 70-ти, епископом Афинским и Магнезийским. В начале II века проповедовал Евангелие на территории Греции. Невзирая на языческие гонения, он полностью посвятил себя Христу и делу обращения язычников в христианскую веру. В 126 году апостол Кодрат написал большой и важный труд — апологию в защиту христианства. Он лично представил его императору Адриану. Ознакомившись с ним, правитель был так впечатлен, что повелел не судить христиан без доказательств.

Diego-Herculano-ZUMAPRESS.com/Global Look Press

  • День памяти священномученика Ипатия
В этот день православная церковь также вспоминает священномучеников Ипатия, епископа, и Андрея, пресвитера. Оба они пострадали от гонений на христиан в VIII веке. Однажды император Лев Исаврянин приказал уничтожить все иконы. Когда Ипатий и Андрей стали свидетелями этих бесчинств, они смело встали на защиту святынь. Император приказал бросить мучеников в темницу и подверг их страшным истязаниям. Однако святые ушли из жизни несломленными.

Православная церковь 4 октября также чтит память:

• преподобного Даниила Шужгорского;
• преподобного Иосифа Заоникиевского (Вологодского);
• святителей Исаакия и Мелетия, епископов Кипрских;
• мучеников Евсевия и Приска;
• священномучеников Александра Федосеева, Алексия Стабникова, Константина Широкинского, Иоанна Флерова, пресвитеров, преподобномучеников Маврикия (Полетаева), архимандрита, и мученика Василия Кондратьева, священномучеников Валента Никольского, Александра Белякова, Иоанна Лазарева, Андрея Бенедиктова, Петра Сахаровского, Иоанна Никольского, Василия Носова, пресвитеров, священномученика Иоанна Быстрова, пресвитера, священномученика Василия Крымкина, пресвитера.

Народные праздники и приметы 4 октября

  • Кондрат да Ипат
На Руси праздник получил название Кондрат да Ипат. Так как день был связан с земледелием и плодородием, то крестьяне старались не сидеть без дела и занимались хозяйством. Считалось, что усердная работа в этот день принесет достаток. Отсюда появилась поговорка: «Не присядешь без дела на Кондрата да Ипата — будешь богатым». На 4 октября намечали удобрение земли навозом.

В это время начинались замолотки молотьба хлеба на Руси. С вечера крестьяне растапливали овины, специальные постройки, в которых перед молотьбой сушили снопы. Первый овин называли именинным. Для молотильщиков утром готовили овсяную кашу, а после окончания работы угощали пирогами и брагой.

Именины 4 октября

Александр;

Алексей;

Андрей;

Валентин;

Василий;

Даниил;

Дмитрий;

Иван;

Иосиф;

Исаакий;

Константин;

Петр.

Приметы 4 октября

Какая погода стоит в этот день — такая продлится еще четыре недели.

Северо-восточный ветер — к резкому похолоданию.

У кротов полные норы соломы — к морозной зиме.

Куры и гуси линять начали — к похолоданию.

Скупой урожай грибов и щедрый орехов — к очень холодной и снежной зиме.

Лунный календарь 4 октября

Фаза Луны: убывающая Луна, 23-й день лунного цикла.

Если верить астрологам, стоит заранее приготовиться к эмоционально напряженному дню. Сегодня есть риск действовать необдуманно, потерять спокойствие и, как следствие, нарваться на конфликт. Не поддавайтесь на провокации и избегайте споров. Лучше займитесь уже начатыми делами или домашними заботами, чтобы направить энергию в мирное русло.

В работе и финансовых вопросах рекомендуется быть осторожным. День считается не самым подходящим для важных переговоров: заключать соглашения и начинать проекты лучше в другое время. В освободившееся время вернитесь к отложенным делам, пересмотрите прежние планы.

В отношениях сегодня тоже не все будет гладко. Звезды сулят ревность со стороны партнера, разговоры о накопившихся обидах. Лучше избегайте недосказанности и говорите прямо обо всем, что вас волнует.
При этом день считается благоприятным для ухода за волосами. Согласно лунному календарю, можно делать стрижку – она поспособствует укреплению волос. А еще полезным будет уход за волосами или тонирование.

Какие исторические события произошли 4 октября

  • 1535 год — в печать вышла первая Библия на английском языке.
  • 1800 год — на Луганском литейном заводе заработала доменная печь, которая впервые в Российской империи начала производить чугун с использованием кокса.
  • 1911 год — в Лондонском метро торжественно запустили первый эскалатор. Устройства рекламировали как огнеупорные и разрешали курить во время передвижения. Чтобы привлечь к новинке внимание, всем отважившимся на поездку предлагали рюмочку бренди.
  • 1923 год — Владимир Ленин подписал декрет об учреждении Госбанка РСФСР, который через некоторое время был реорганизован в Государственный банк СССР.
  • 1926 год — в Турции вступил в силу новый Гражданский кодекс. Документ запретил многоженство и предоставил женщинам равные с мужчинами права в вопросах развода и наследования имущества.
  • 1932 год — состоялась свадьба писателя Михаила Булгакова и Елены Шиловской, ставшей его третьей женой.
  • 1934 год — итальянский физик Энрико Ферми открыл эффект замедления нейтронов.
  • 1957 год — в СССР запустили «Спутник-1» — первый в мире искусственный спутник Земли.
  • 1959 год — состоялся запуск советской космической станции «Луна-3», впервые сфотографировавшей обратную сторону естественного спутника Земли.
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Макет автоматической межпланетной станции «Луна-3»
РИА Новости

  • 1964 год — в Москве на проспекте Мира открыли монумент «Покорителям космоса».
  • 1993 годштурм Белого дома: президент России Борис Ельцин ввел в Москву войска, которые обстреляли здание парламента из танков. После этого защитники Белого дома сдались. По официальным данным, в этот день погибло 74 человека.
  • 1999 год — в США создан центр надзора и контроля за преступностью в интернете. Главная его задача — предотвращение хакерских угроз.
  • 2000 год — Марку Чепмену, осужденному за убийство Джона Леннона, впервые отказали в условно-досрочном освобождении.

Дни рождения и юбилеи 4 октября

  • В 1762 году родился Иван Дорохов — генерал-лейтенант русской армии, герой Отечественной войны 1812 года.
  • В 1769 году родился граф Алексей Аракчеев — русский государственный и военный деятель. Прославился как поборник муштры и строевых учений. С ним связано такое понятие, как «аракчеевщина» — режим деспотизма, произвола и грубой военщины.
  • В 1800 году родился Михаил Бестужев — русский военный, писатель и декабрист.
  • В 1816 году родился Эжен Потье — французский поэт и революционер, автор «Интернационала».
  • В 1835 году родился Григорий Потанин — русский географ и писатель, исследователь Центральной Азии.
  • В 1847 году родился Луи Анри Буссенар — французский писатель, автор приключенческой литературы, в том числе популярных романов «Капитан Сорви-голова» и «Похитители бриллиантов».
  • В 1895 году родился Рихард Зорге — немецкий журналист и советский разведчик, Герой Советского Союза.
  • В 1895 году родился Бастер Китон — один из величайших актеров немого кино, американский кинорежиссер, обладатель премий «Оскар», «Золотой глобус».
  • В 1903 году родился Джон Винсент Атанасов — американский физик, один из изобретателей первого электронного компьютера.
  • В 1916 году родился Виталий Гинзбург — советский и российский физик, академик АН СССР, лауреат Нобелевской премии.
  • В 1925 году родился Марлен Хуциев — режиссер театра и кино, сценарист, актер, народный артист СССР.
  • В 1964 году родился Евгений Осин — советский и российский певец, музыкант, автор песен, бывший участник группы «Браво».
Кто скончался 4 октября

В 1872 году скончался Владимир Даль — русский писатель, врач и лексикограф, автор «Толкового словаря живого великорусского языка».
В 1911 году скончался Джозеф Белл — британский хирург и профессор Эдинбургского университета, ставший прототипом Шерлока Холмса.
В 1985 году скончался Глеб Стриженов — советский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР.
В 1997 году скончался Георгий Юматов — советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР, звезда фильма «Офицеры».
В 2014 году скончался Федор Черенков — советский и российский футболист, бронзовый призер Олимпийских игр 1980 года, легенда московского «Спартака».

Кто отмечает дни рождения

  • 80 лет исполняется Сьюзан Сарандон — американской актрисе, обладательнице премии «Оскар» («Иствикские ведьмы», «Тельма и Луиза»).
  • 70 лет исполняется Кристофу Вальцу — австрийскому актеру, обладателю двух «Оскаров», «Золотого глобуса» («Бесславные ублюдки»).
  • 67 лет исполняется Крису Лоу — британскому музыканту, клавишнику дуэта «Pet Shop Boys».
  • 61 год исполняется Евгению Касперскому — российскому программисту, специалисту в сфере информационной безопасности.
  • 50 лет исполняется Алисии Сильверстоун — американской актрисе («Бэтмен и Робин»). В юности она была героиней клипов рок-группы Aerosmith.
  • 42 года исполняется Лене Катиной — российской певице, автору песен, экс-солистке группы «t.A.T.u».
Российский поп-дуэт «Тату», Лена Катина (справа) и Юлия Волкова, выступает на сцене конкурса песни «Евровидение». Рига, Латвия, 24 мая 2003 года.
ALASTAIR GRANT/AP

  • 37 лет исполняется Дакоте Джонсон — американской актрисе (фильмы «Пятьдесят оттенков серого», «Черная месса»).

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