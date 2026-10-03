Как перед Второй мировой: президент Германии предупредил о расколе страны

Президент Германии предупредил об угрозе политического раскола страны. Речь прозвучала после выборов в двух восточных землях, где победила «Альтернатива для Германии», а партия канцлера Фридриха Мерца потерпела поражение. О чем говорил президент и как на результаты голосования отреагировал Мерц — в материале «Газеты.Ru».

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 3 октября выступил в Бремене на торжествах по случаю Дня германского единства. Он заявил, что страна может столкнуться с расколом — как Веймарская республика перед Второй мировой войной, — а свободе, демократии и единству угрожает «невыносимая политическая демагогия экстремистских сил».

« Давайте не позволим втянуть нас в политическую истерию , в разгул оскорбления бургомистров и депутатов, в необузданную жажду разрушения», — призвал Штайнмайер.

По его словам, недовольство политической системой есть и на востоке, и на западе Германии. Президент отметил, что выбор четверти избирателей или даже большего числа немцев говорит о том, что они отвергают важнейшие принципы республики.

«Станет ли Берлинская республика более похожей на Веймарскую — этот вопрос пока остается открытым», — сказал президент.

Веймарской республикой называют демократическую Германию в 1918–1933 годах — от падения монархии до прихода нацистов к власти. В последние годы ее существования политический раскол и экономический кризис способствовали усилению радикальных партий . В январе 1933 года президент Пауль фон Гинденбург назначил рейхсканцлером Адольфа Гитлера.

Штайнмайер призвал задуматься, не напоминают ли нынешние разногласия события того периода. Он также заявил, что обсуждению политических проблем мешают ложные сообщения в интернете.

Среди тех, кто их создает, президент назвал «троллей Кремля», немецких ультраправых экстремистов и авторитарных левых. По словам Штайнмайера, сейчас стране особенно нужна последовательная и профессиональная работа правительства.

Что показали выборы на востоке Германии

Речь Штайнмайера прозвучала через несколько недель после двух выборов на востоке Германии, на которых первое место заняла крайне правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ).

6 сентября она получила 43,8% голосов в Саксонии-Анхальт, что стало для партии лучшим результатом на земельных выборах. Христианско-демократический союз (ХДС), который возглавляет канцлер ФРГ Фридрих Мерц, набрал только 17,2%.

А 20 сентября АдГ победила и на выборах в парламент Мекленбурга — Передней Померании, получив 38,2% голосов. ХДС набрал 4,9% не преодолел пятипроцентный барьер и впервые не прошел в парламент этой земли .

После выборов в Саксонии-Анхальт в ХДС начались споры о том, как вернуть поддержку избирателей. Мерц отменил поездку на Генассамблею ООН, чтобы остаться в Германии и обсудить ситуацию с однопартийцами.

Поражение ХДС в Мекленбурге — Передней Померании Мерц назвал «катастрофой», но заявил, что не собирается уходить с постов канцлера и председателя партии .

После второго неудачного голосования Мерц признал, что ХДС пока не может убедительно ответить на многие вопросы избирателей.