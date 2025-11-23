Певец Дмитриенко вернулся в вуз ради концерта, а не сдачи долгов

Певец Ваня Дмитриенко впервые за долгое время появился в университете. Об этом сообщает kp.ru.

Ваня Дмитриенко учится на третьем курсе режиссуры в Институте кино и телевидения в Москве. Артист приехал в вуз ради собственного выступления на студенческом фестивале, а не сдачи долгов.

«Мы нашли студента, который больше всех загружен пересдачами зачетов и экзаменов, и попросили его оторваться буквально на несколько минут, чтобы сделать сюрприз и поздравить нас со всемирным днем телевидения», — пошутил представитель вуза.

Дмитриенко пошутил, что ему, может быть, страшнее выступать перед деканом, чем перед стадионом, после чего исполнил на сцене университета свой хит «Шелк».

Кроме того, 20-летний певец пообещал снять в следующем году видеоработу, которая будет достойна попасть на фестиваль.

В начале ноября продюсер Игорь Краев рассказал, что Ваня Дмитриенко получает от 5 миллионов рублей за выступление.

Ранее был назван самый востребованный артист на новогодних корпоративах.