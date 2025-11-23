На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ваня Дмитриенко впервые за долгое время появился в университете

Певец Дмитриенко вернулся в вуз ради концерта, а не сдачи долгов
true
true
true
close
Пресс-служба певца

Певец Ваня Дмитриенко впервые за долгое время появился в университете. Об этом сообщает kp.ru.

Ваня Дмитриенко учится на третьем курсе режиссуры в Институте кино и телевидения в Москве. Артист приехал в вуз ради собственного выступления на студенческом фестивале, а не сдачи долгов.

«Мы нашли студента, который больше всех загружен пересдачами зачетов и экзаменов, и попросили его оторваться буквально на несколько минут, чтобы сделать сюрприз и поздравить нас со всемирным днем телевидения», — пошутил представитель вуза.

Дмитриенко пошутил, что ему, может быть, страшнее выступать перед деканом, чем перед стадионом, после чего исполнил на сцене университета свой хит «Шелк».

Кроме того, 20-летний певец пообещал снять в следующем году видеоработу, которая будет достойна попасть на фестиваль.

В начале ноября продюсер Игорь Краев рассказал, что Ваня Дмитриенко получает от 5 миллионов рублей за выступление.

Ранее был назван самый востребованный артист на новогодних корпоративах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами