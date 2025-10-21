На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Анна Пересильд вышла в свет в свадебной фате

Актриса Анна Пересильд пришла в фате на премьеру фильма «Алиса в Стране Чудес»
true
true
true
close
Анна Темерина

Актриса Анна Пересильд вышла в свадебной фате на премьеру музыкального фильма «Алиса в Стране Чудес». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе кинотеатра «Каро 11 Октябрь».

Фильм является экранизацией аудиоспектакля на стихи Владимира Высоцкого по мотивам сказки Льюиса Кэрролла. На премьере Пересильд, сыгравшая главную роль в проекте, предстала в коротком белом платье и фате. Компанию ей составили мать Юлия Пересильд и певец Ваня Дмитриенко в белом пиджаке. Уже несколько месяцев поклонники подозревают роман между молодыми артистами.

В апреле Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко стали гостями церемонии вручения премии «VOICE: Главные лица 2025». Певец приобнял актрису перед фотографами. Артистка вышла в свет в серебристом платье с черными вставками, украшенном пайетками, и длинных перчатках. Поп-исполнитель появился на светском мероприятии в черном брючном костюме, футболке и туфлях.

Затем издание Super.ru опубликовало видео, где Анна Пересильд целуется с Ваней Дмитриенко около ресторана, в котором отмечала свое 16-летие.

Ранее Самойлова назвала нелепыми посты мошенников об изменах Джигана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами