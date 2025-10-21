Анна Пересильд вышла в свет в свадебной фате

Актриса Анна Пересильд пришла в фате на премьеру фильма «Алиса в Стране Чудес»

Актриса Анна Пересильд вышла в свадебной фате на премьеру музыкального фильма «Алиса в Стране Чудес». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе кинотеатра «Каро 11 Октябрь».

Фильм является экранизацией аудиоспектакля на стихи Владимира Высоцкого по мотивам сказки Льюиса Кэрролла. На премьере Пересильд, сыгравшая главную роль в проекте, предстала в коротком белом платье и фате. Компанию ей составили мать Юлия Пересильд и певец Ваня Дмитриенко в белом пиджаке. Уже несколько месяцев поклонники подозревают роман между молодыми артистами.

В апреле Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко стали гостями церемонии вручения премии «VOICE: Главные лица 2025». Певец приобнял актрису перед фотографами. Артистка вышла в свет в серебристом платье с черными вставками, украшенном пайетками, и длинных перчатках. Поп-исполнитель появился на светском мероприятии в черном брючном костюме, футболке и туфлях.

Затем издание Super.ru опубликовало видео, где Анна Пересильд целуется с Ваней Дмитриенко около ресторана, в котором отмечала свое 16-летие.

