«Переживал, что затмлю Лепса»: интервью с музыкантом Ваней Дмитриенко

Певцу Ване Дмитриенко только в этом году исполнится 17 лет, однако он уже хорошо знаком широкой аудитории — в том числе по своему главному хиту «Венера-Юпитер», который разрывает YouTube и TikTok. В интервью «Газете.Ru» музыкант рассказал о своей карьере, сотрудничестве с Григорием Лепсом и планах на будущее.

— Расскажи, как ты увлекся музыкой?

— В семь лет я занимался в Театре современного искусства в Красноярске, и туда пришел прекрасный педагог по вокалу, которая научила меня петь. Спустя пять лет мама решила отправить меня на фестиваль «Поколение Next» в Сочи, где я, видимо, всех поразил. Фееричное было выступление! После него к моей маме подошел дядя Женя Орлов (продюсер Евгений Орлов — «Газета.Ru») и сказал: «Светлана Валерьевна, если вы хотите, чтобы у вашего сына было прекрасное будущее, — прямо сейчас переезжайте в Москву». Мои родители, посчитав, что это знак судьбы, все бросили, и мы переехали в столицу. Буквально на произвол судьбы. В Москве я попал в тогда еще существовавшую «Республику Kids» (творческая студия для детей Орлова — «Газета.Ru») и начал как-то развиваться.

— А как набрал популярность?

— Через год дядя Женя подарил мне гитару на день рождения. На ней я начал писать музыку и записывать каверы. Спустя где-то полтора, может, два года один из них набрал 2,5 млн просмотров в TikTok. После чего я начал активно этим заниматься: снимать каждый день и работать не покладая рук. Мои просмотры доходили до 5 млн за месяц — или даже больше… Да, в разы больше.

close 100% Певец Ваня Дмитриенко во время концерта Пресс-служба Вани Дмитриенко

Тогда я начал знакомиться с разными артистами, которые откликались на мои каверы, и просил их репостнуть запись к себе. Помню, что одними из первых меня зарепостили MACAN и Фогель. В тот момент я уже набрал порядка 200 тыс. подписчиков на каверах и 400 тыс. подписчиков в TikTok. Это был первый мой успех. Золотое было время, беззаботное… Но я не хотел на этом зацикливаться и стал искать команду. Считал, что стоит двигаться в направлении сольной карьеры.

Кстати, по поводу каверов: 29 июля я выступаю вместе с другими артистами на ночи караоке Яндекс.Музыки на «Плюс Даче» в Парке Горького. Там мы будем перепевать известные песни. Мне, например, достались композиции JONY «Комета» и Гречки «Люби меня, люби». В финале мы вместе с Тосей Чайкиной, Эльдаром Джараховым и другими артистами ночи караоке исполним песню группы Мумий Тролль «Медведица».

— Считаешь ли ты, что TikTok помог тебе добиться известности?

— Я не связываю свой карьерный рост напрямую с TikTok, но он безусловно помог. Например, именно благодаря нему стрельнул трек «Венера-Юпитер». В итоге он набрал 3 млн просмотров. Хотя я не хотел его туда выкладывать. Такой вот секрет успеха!

— На VK Fest организаторы отказались приглашать певицу и блогера Люсю Чеботину на основную сцену. Ей предложили выйти либо на сцену для блогеров, либо на дорожку. После этого девушка заявила, что не будет выступать. Как ты относишься к такому ее решению?

— Я очень люблю Люську! Она прекрасный человек — и в какое-то время была мне очень близкой подругой. Я бы, наверное, не стал так реагировать: все-таки там есть другие ребята, которых подобным жестом можно было обидеть. Но в целом я понимаю ее реакцию и тоже не хочу, чтобы нас — блогеров и музыкантов — смешивали. Это и так постоянно делают. Если мы вошли в музыку, то будьте добры называть нас музыкантами!

Люся сделала это потому, что хотела отстоять свое имя. Я прекрасно ее понимаю. Возможно, внутри себя поддерживаю и считаю ее решение абсолютно правильным.

— Ты сам пишешь свои песни? Например, как создавался хит «Венера-Юпитер»?

— Мы написали его в соавторстве с Артемом Шаповаловым. Эта песня очень давняя. Ее предлагали многим, в том числе и Юлианне Карауловой, но никто не хотел ее исполнять. Видимо, ждала меня. Правда, тогда она звучала абсолютно по-другому. Мы оставили только припев и даже добавили новые аккорды.

Трек «Лего» мы тоже написали в соавторстве с Соней Рейн. Она очень крутая девчонка. Я вообще люблю работать с авторами. Всегда круто, когда люди смотрят на песню с разных сторон.

close 100% Певец Ваня Дмитриенко Пресс-служба Вани Дмитриенко

— В интервью ты часто говоришь, что песня с Григорием Лепсом «Бейби» должна вот-вот выйти, но ее до сих пор нет. Когда ждать?

— Ты поставила меня в неловкую ситуацию. Я не знаю, когда она выйдет. Дело в том, что мы в разных поколениях в плане музыки. Есть очень много аспектов, из-за которых мы ее не выпускаем. Но, да, она точно выйдет. Мы ее просто так не оставим: Гриша хочет, чтобы она вышла, все его окружение хочет, мое. Нужно просто ждать. Мы сами в таком же трепетном ожидании.

Дело в том, что мы не хотим смешивать все подряд и стараемся выстраивать логическую цепочку при выпуске треков. Например, у меня недавно вышла аутентичная песня «Я верю (Спутник)» с ZAPOMNI. Скоро мы выпустим еще две летние и веселые песни. Они шикарные! Надеюсь, аудитория тоже оценит.

— Есть ли у тебя такие треки, которые не выстрелили, но все равно горячо тобой любимы?

— Конечно, таких очень много. Я очень люблю как раз-таки «Спутник» с Димой ZAPOMNI. Мне также нравится песня «Пускай». Но «не выстрелили» — очень растяжимое понятие. Например, трек «36.6», на момент выхода по всем показателям был далек от какой-то хитовости. Однако за год песня прокачалась настолько сильно, что на концертах ее просто орут.

— Ты как-то говорил: чтобы песня понравилась аудитории, музыкант должен действительно ее прожить. Получается, Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) врал?

— У Моргенштерна явно есть секрет хита (смеется). Но честно говоря, я не знаю, что такое секрет хита. Никто ничего не утаивает. Это происходит само собой. Ты можешь написать песню, которая выстрелит, зацепиться за ее звучание и продолжить работать в этом же направлении. Но это далеко не секрет хита. Его просто нет.

close 100% Певец Ваня Дмитриенко во время концерта на VK FEST Пресс-служба Вани Дмитриенко

— Ты уже исполнял песню «Бейби» с Лепсом. Скажи, сильно волновался перед выходом на сцену с мэтром?

— Я переживал, что затмлю Гришу (смеется). У нас с ним очень хорошие отношения. Наоборот — я чувствовал себя спокойнее, выходя с ним на сцену. Он по-настоящему очень тонкий и потрясающий человек.

— Расскажи, вдохновляешься ли ты западными артистами?

— Безусловно! Я вообще считаю, что все те, кто пишет музыку, вдохновляются зарубежными артистами. У них там никаких рамок нет. Это очень круто. Если говорить про конкретные имена, то это, например, Эд Ширан, Шон Мендес и другие. Очень много ребят.

— У тебя достаточно молодая аудитория. Ставишь ли ты перед собой цель просвещать свою аудиторию?

— У меня этого нет в блокноте приоритетов. Это происходит само собой. Но у меня есть чувство ответственности перед своей аудитории. Например, я стараюсь им правильно и понятно преподносить свою жизнь, чтобы они могли взять из этого какой-то нужный им пример.

close 100% Певец Ваня Дмитриенко Пресс-служба Вани Дмитриенко

— Знаю, что ты поступил в два колледжа — музыкальное училище имени Гнесиных и МФЮА. Скажи, а почему по итогу не пошел ни в один из них?

— А я и не говорил, что пойду. Я же поступил, а значит — довел дело до конца. Просто посчитал правильным то, что этот год посвящу себя и своей карьере. Если она сейчас идет вверх, то, конечно же, нужно сосредоточиться на этом. Безусловно, саморазвитие в моей жизни присутствует.

— Считаешь ли ты, что артистам нужно профессиональное образование?

— Если говорить о саморазвитии, то это, конечно, круто. Но сама по себе корочка никому не нужна. Поколение сейчас другое. Если раньше это было важно, то сейчас нет. При этом лично для себя считаю, что образование важная вещь. Сейчас я пока сам не понимаю, куда идти и как образовываться. Но думаю об этом.

— Расскажи, часто ли ты взаимодействуешь со своей аудиторией?

— Да, например, я отвечаю в директе и после концертов всегда выхожу фотографироваться с поклонниками, независимо от их количества. Я же для аудитории музыку пишу. Думаю, что глупо при этом с ней не общаться.

— Ты как-то рассказывал о том, как на концерте поклонницы рвали на тебе одежду. При этом ты иногда выступаешь на улице, где ничего подобного не происходит. На концертах другая атмосфера?

— На улице я встречаюсь с простыми прохожими, которые не ожидают меня встретить на Арбате. На концерты же люди приходят с конкретной целью — послушать меня, увидеться и пообщаться. Они хотят получить долю внимания к себе, и я их прекрасно понимаю. Думаю, что на их месте поступал бы точно также. Но все-таки не рвал бы вещи. Это уже что-то на языке, который нам вряд ли суждено понять.

close 100% Певец Ваня Дмитриенко во время концерта Пресс-служба Вани Дмитриенко

— Тебе нравится тот аспект шоу-бизнеса, из-за которого твоя личная жизнь становится предметом всеобщего достояния?

— Я с этим никак не связан, потому что сам выкладываю свою личную жизнь. Если драки не избежать — нужно бить первым (смеется). Лучше самому все рассказать.

— Расскажи о планах на будущее. Возможно, планируешь выпустить альбом?

— Я, безусловно, амбициозный человек — и хочу выпустить альбом. Но насколько эти планы осуществимы в ближайшее время — не знаю. Думаю, что до него надо дорасти. Пока что я не ощущаю полной уверенности в том, что сейчас самое время для этого.

— Помимо прочего, ты уже снялся в нескольких проектах в кино. Собираешься ли дальше развиваться в этом направлении?

— Это очень интересная структура. Первый сериал, в котором я снялся, был «Олег» на телеканале «Пятница». Правда, тогда я подумал, что вряд ли смогу совмещать два шикарных вида деятельности — музыку и кино. При этом я чертовски полюбил съемки и хочу развиваться в этом плане дальше. У нас уже есть работы на стадии обсуждения, которые появятся на экранах минимум через год.

— И напоследок: кем ты видишь себя через 10 лет?

— Буду красавчиком! Я могу пожелать себе оставаться таким же, какой сейчас. Ведь всякое бывает, и жизнь меняется. Надеюсь, меня ничего не сломает. Дай бог — будет еще Ваня Дмитриенко и его хиты.