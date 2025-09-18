19-летний Ваня Дмитриенко зарабатывает почти 60 млн рублей

Исполнитель хита «Венера-Юпитер» Ваня Дмитриенко выручит за два масшабных концерта в Москве более 56 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Мероприятия пройдут 6 и 7 ноября на площадке «Мегаспорт», которая вмещает в себя около 14 тыс. зрителей. Ценовая политика билетов варьируется от 2 тыс. рублей до 85 тыс. рублей за место.

Как сообщает «Звездач», организаторы ожидают доход в размере 28 млн рублей с каждого концерта. Таким образом, общая сумма за два выступления составит более 56 млн рублей.

Дмитриенко стал популярен благодаря треку «Венера-Юпитер» в 2020 году. Молодой человек стал лауреатом рейтинга Forbes «30 до 30».

В июле певец перестал скрывать отношения с актрисой Анной Пересильд. Влюбленные держались за руки на фестивале VK Fest в Санкт-Петербурге.

Также СМИ выкладывали видео, где Пересильд целуется с Дмитриенко около ресторана, в котором девочка отмечала свое 16-летие. При этом в интервью Надежде Стрелец Пересильд не стала подтверждать, что состоит в отношениях с Дмитриенко, но при этом лестно высказалась об артисте.

