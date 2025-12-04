На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Киркоров сравнил Дмитриенко с молодым Элвисом Пресли

Певец Филипп Киркоров заявил, что Ваня Дмитриенко стал идолом
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Народный артист России Филипп Киркоров признался, что не ожидал от Вани Дмитриенко такого высокого взлета карьеры. Его слова передает Telegram-канал «Звездач».

Ваня Дмитриенко получил звание «Артист года» по версии «Яндекс Музыки». По словам Киркорова, он не мог представить, что молодой коллега станет «таким идолом». Певец добавил, что Дмитриенко напомнил ему молодого Элвиса Пресли.

«Ой, Ваня еще так себя покажет, что всем мало не покажется. Я вам зуб даю. Ваня сейчас развернется так, как никто!» — заявил артист.

В ноябре Ваня Дмитриенко стал «Прорывом года» по версии VK Музыки. Его пять хитов оказались в чартах. Портал дал звание «Артиста года» рэперу Macan. За 2025-й рэпер набрал более 800 000 000 стримов на сервисе. Его релиз «BRATLAND» стал альбомом года. Звание «Группа года» получили Miyagi & Эндшпиль с более 590 000 000 количеством прослушиваний.

«Артисткой года» признали Анну Asti, чьи треки были прослушаны более 280 000 000 раз. Певица получает звание второй год подряд.

Ранее стал известен главный артист десятилетия в России.

