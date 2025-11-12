Названы гонорары Вани Дмитриенко

Продюсер и основатель платформы TopHit Игорь Краев рассказал в беседе с kp.ru, что певец Ваня Дмитриенко получает от 5 миллионов рублей за выступление.

Продюсер отметил, что в 2025 году спрос на выступления Дмитриенко резко вырос, поэтому в декабре певец будет одним из главных молодых фаворитов.

«Летний хит «Шелк» и мегаудачный дуэт «Силуэт» с Аней Пересильд позволили Ване шагнуть еще на одну ступеньку вверх. Теперь гонорары артиста начинаются от 5 млн рублей», — отметил Краев.

В начале ноября Дмитриенко признался, что испытывает смешанные чувства из-за своей популярности среди женщин. По его словам, если раньше взрослые девушки относились к нему как к ребенку, то теперь ему в соцсетях приходят сообщения в сексуализированном ключе.

В конце октября Ваня Дмитриенко и Аня Пересильд впервые подтвердили отношения в интервью «МУЗ-ТВ». Позднее звезда «Слова пацана» трогательно поздравила возлюбленного с днем рождения, показав их совместные романтические фото. Она сопроводила публикацию фразой: «С днем рождения, моя душа».

