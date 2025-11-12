На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы гонорары Вани Дмитриенко

Продюсер Краев заявил, что гонорары Дмитриенко начинаются от 5 млн рублей
true
true
true
close
Пресс-служба певца

Продюсер и основатель платформы TopHit Игорь Краев рассказал в беседе с kp.ru, что певец Ваня Дмитриенко получает от 5 миллионов рублей за выступление.

Продюсер отметил, что в 2025 году спрос на выступления Дмитриенко резко вырос, поэтому в декабре певец будет одним из главных молодых фаворитов.

«Летний хит «Шелк» и мегаудачный дуэт «Силуэт» с Аней Пересильд позволили Ване шагнуть еще на одну ступеньку вверх. Теперь гонорары артиста начинаются от 5 млн рублей», — отметил Краев.

В начале ноября Дмитриенко признался, что испытывает смешанные чувства из-за своей популярности среди женщин. По его словам, если раньше взрослые девушки относились к нему как к ребенку, то теперь ему в соцсетях приходят сообщения в сексуализированном ключе.

В конце октября Ваня Дмитриенко и Аня Пересильд впервые подтвердили отношения в интервью «МУЗ-ТВ». Позднее звезда «Слова пацана» трогательно поздравила возлюбленного с днем рождения, показав их совместные романтические фото. Она сопроводила публикацию фразой: «С днем рождения, моя душа».

Ранее был назван самый востребованный артист на новогодних корпоративах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами