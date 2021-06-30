Путин: новый договор по газификации частных домов позволит избежать завышения цен

Разрабатываемый в правительстве России новый типовой договор по газификации частных домов позволит избежать завышения цен. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе «Прямой линии».

По его словам, по данному поводу уже есть несколько идей.

«Чтобы сделали единый договор, чтобы все, что связано с обустройством участка, делали по единому плану и в рамках централизованных, а значит — по пониженным ценам закупок. Все, что связано с подведением трубы до забора, до вашего домовладения должно быть сделано бесплатно», — сказал Путин, отвечая на вопрос жительницы Карачаево-Черкесии.

По инициативе Единой России был принят закон о бесплатном доведении газа до участка. Первый этап газификации будет проведен до 2023 года, второй — до 2030 года. Инициативу партии глава государства поддержал в Послании Федеральному собранию.

Согласно закону, газ до границ участка домовладения будут подводить без привлечения средств граждан. Кроме того, предусматривается введение института единого оператора газификации.

Президент подписал соответствующий закон 11 июня.

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