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Американский президент Дональд Трамп может поспособствовать реализации проекта «Северный поток — 2», если оскорбит Данию отказом от визита. Об этом пишет Die Welt.

Как отмечается, если датская сторона прекратит противодействовать проекту газопровода, Вашингтон окажется проигравшим.

По данным издания, позиция Дании на месяцы задержала строительство «Северного потока — 2». Согласно материалу, если бы Дания была склонна к инфантильной внешней политике, как и Трамп, она дала бы России разрешение на реализацию проекта. Но, по мнению экспертов, отмены визита Трампа в страну будет недостаточно для того, чтобы изменить отношение Копенгагена к проекту газопровода.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил об окончании работ на финляндском участке проекта «Северный поток — 2».