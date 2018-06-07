Путин сообщил о цели снижения ипотечной ставки до 7%

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Президент России Владимир Путин заявил во время «прямой линии», что необходимо стремиться к ипотечной ставке в 7%.

«Я уже говорил в послании, по-моему, о том, что мы должны ориентироваться на ипотечную ставку где-то в 8%, но стремиться нужно к 7%», — сказал Путин.

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В свою очередь первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что Минфин и Банк России будут работать над дальнейшим снижением ставок по ипотеке.

Ранее сообщалось, что Путин пообещал исправить программу снижения ипотечной ставки для многодетных семей.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным.