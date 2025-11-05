Путин: Россия соблюдает ДВЗЯИ, но примет меры в ответ на ядерные испытания

Путин: Россия не планирует отходить от договора о запрете ядерных испытаний

Россия соблюдает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и не собирается его нарушать, однако примет меры, если другие участники соглашения решат возобновить проведение испытаний, заявил на заседании Совета Безопасности президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Если Соединенные Штаты либо другие государства — участники соответствующего договора проведут такие испытания, то и Россия тоже должна будет соответствующим образом предпринять адекватные ответные действия», — сказал российский лидер.

Он отметил, что говорил об этом еще два года назад.

5 ноября Путин поручил Минобороны и другим ведомствам проработать вопрос о возможной подготовке испытаний ядерного оружия. По словам главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, это процесс займет от нескольких месяцев до нескольких лет.

Совещание Совбеза, на котором обсуждался этот вопрос, состоялось после того, как Штаты провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, неоснащенной зарядом.

30 октября президент США Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания, сославшись на действия «других ядерных держав». Решение было принято на фоне заявлений Владимира Путина об испытании ракеты «Буревестник».

Ранее Шойгу назвал непонятными шаги США по возобновлению ядерных испытаний.