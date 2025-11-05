Путин напомнил о предупреждении России о ядерных испытаниях

Путин: Россия предупреждала об ответе на ядерные испытания других стран

Россия предупреждала, что в случае проведения ядерных испытаний другими странами последуют ответные действия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании президента с постоянными членами Совета безопасности.

Путин напомнил, что в послании Федеральному собранию в 2023 году он заявил, что, если Соединенные Штаты либо другие государства проведут испытания ядерного оружия, то и Россия «тоже должна будет соответствующим образом предпринять адекватные ответные действия».

Ядерные испытания такого рода не проводились в стране с 1990 года, в США — с 1992 года. В 2023 году Россия вышла из договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, подписанного в 1996 году. США этот договор не ратифицировали, однако с 1992 года соблюдали односторонне наложенный мораторий на ядерные взрывы.

30 октября президент США Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания, сославшись на действия «других ядерных держав». Решение принято на фоне заявлений Владимира Путина об испытании ракеты «Буревестник».

Ранее Песков заявил, что у России нет данных об испытаниях ядерного оружия США.