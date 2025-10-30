«У нас больше оружия, чем у кого-либо». Трамп дал старт ядерным испытаниям

Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания, сославшись на действия «других ядерных держав». Решение принято на фоне заявлений Владимира Путина об испытании ракеты «Буревестник». США не проводили испытания с 1992 года.

Президент США Дональд Трамп заявил в Truth Social, что распорядился начать испытания ядерного оружия. В своем сообщении он указал, что поручил это министерству войны (Пентагону). По словам американского лидера, испытания должны начаться «немедленно», и США будут действовать «на равной основе» с другими ядерными державами.

«Этот процесс начнется немедленно», — отметил он.

Трамп также заявил, что Соединенные Штаты «имеют больше ядерного оружия, чем какая-либо другая страна», и связал это с модернизацией вооружений в свой первый президентский срок.

США не проводили ядерных испытаний с 1992 года, соблюдая односторонний мораторий. Речь идет о прекращении полномасштабных подземных взрывов на ядерных полигонах, которые активно использовались в период Холодной войны. В 1996 году США подписали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), однако документ так и не был ратифицирован конгрессом, поэтому юридически обязательным он для Вашингтона не стал. Несмотря на это, американские власти сохраняли фактический мораторий и проводили только компьютерное моделирование и субкритические испытания, не сопровождающиеся ядерными взрывами.

Испытание «Буревестника»

Решение Вашингтона прозвучало вскоре после заявления России об очередном этапе испытаний крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Об успешном испытании глава Генштаба России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину 26 октября. По его словам, ракета смогла преодолеть около 14 тыс. км за примерно 15 часов, что фактически означает возможность кругосветного полета без дозаправки.

«Буревестник» — один из наиболее обсуждаемых российских проектов стратегического вооружения последних лет. Его масса — до 300 килограммов, максимальная скорость — до 200 километров в час, крейсерская — 80–120, диапазон рабочих высот — от 200 до 3500 метров.

Впервые он был представлен в 2018 году. Концептуально ракета рассчитана на обход систем противоракетной обороны, в том числе благодаря возможности выбирать сложную траекторию на малой высоте.

Во время общения с журналистами на борту президентского самолета Трамп, комментируя прошедшие испытания, подчеркнул военную готовность США и заявил, что у российских берегов находится американская атомная подводная лодка.

«У нас есть лучшая в мире атомная подлодка прямо у их берегов. Я имею в виду, ей необязательно преодолевать 8000 миль. Они не играют в игры с нами. Мы тоже не играем в игры», — сказал он.

В свою очередь Кремль настаивает, что испытания «Буревестника» не должны влиять на российско-американские отношения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «здесь нет ничего такого, что может и должно напрячь отношения между Москвой и Вашингтоном».