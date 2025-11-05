На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Герасимов назвал сроки подготовки России к ядерным испытаниям

Герасимов: подготовка к ядерным испытаниям займет несколько месяцев или лет
true
true
true
close
Вадим Савицкий/РИА Новости

Россия будет готова к проведению ядерных испытаний в срок от нескольких месяцев до нескольких лет, заявил на оперативном совещании Совбеза глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Предложение о подготовке к полномасштабным испытаниям ядерного оружия полигоне «Новая Земля» поступило от министра обороны России Андрея Белоусова. Президент РФ Владимир Путин попросил Герасимова высказаться на эту тему.

«Если мы сейчас не примем соответствующие меры, то будет упущено время и возможности на своевременное реагирование на действия США, так как время на подготовку ядерных испытаний, в зависимости от их вида, займет от нескольких месяцев до нескольких лет», — сказал глава Генштаба.

30 октября президент США Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания, сославшись на действия «других ядерных держав». Решение принято на фоне заявлений Владимира Путина об испытании ракеты «Буревестник». 5 ноября Штаты провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, неоснащенной зарядом.

США не проводили ядерных испытаний с 1992 года, а Россия — с 1990-го. В 2023 году Москва вышла из договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Ранее Путин заявил о начале разработки следующего поколения ракет с ядерными двигателями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами