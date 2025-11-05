США провели испытание ракеты Minuteman III

Командование глобальных ударов ВВС США провело учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, неоснащенной зарядом. Об этом в соцсети X сообщил журналист телеканала Fox News Лукас Томлинсон.

Пуск прошел с базы Ванденберг (штат Калифорния) Космических сил США.

«Ракета упала вблизи Маршалловых островов», — добавил Томлинсон.

30 октября президент США Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания, сославшись на действия «других ядерных держав». Решение принято на фоне заявлений Владимира Путина об испытании ракеты «Буревестник».

США не проводили ядерных испытаний с 1992 года, соблюдая односторонний мораторий. Речь идет о прекращении полномасштабных подземных взрывов на ядерных полигонах, которые активно использовались в период Холодной войны. В 1996 году США подписали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), однако документ так и не был ратифицирован конгрессом, поэтому юридически обязательным он для Вашингтона не стал. Несмотря на это, американские власти сохраняли фактический мораторий и проводили только компьютерное моделирование и субкритические испытания, не сопровождающиеся ядерными взрывами.

Ранее Трампа уличили в возвращении к «менталитету Холодной войны».