Шойгу назвал непонятными шаги США по возобновлению ядерных испытаний

Шойгу: шаги США по возобновлению ядерных испытаний не совсем понятны
Алексей Никольский/РИА Новости

Шаги Соединенных Штатов Америки по возможному возобновлению ядерных испытаний не совсем понятны. Об этом заявил секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совбеза, передает пресс-служба Кремля.

«На основе анализа всех этих высказываний и всех этих заявлений нам не совсем понятны дальнейшие действия и шаги США в части проведения или не проведения испытаний ядерного оружия», — сказал секретарь.

30 октября президент США Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания, сославшись на действия «других ядерных держав». Решение было принято на фоне заявлений его российского коллеги Владимира Путина об испытании ракеты «Буревестник». США не проводили испытания с 1992 года.

5 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва ожидает официальных разъяснений от Вашингтона относительно заявлений о возобновлении ядерных испытаний. Представитель Кремля подчеркнул, что ни Россия, ни Китай не проводили ядерных испытаний, и обе страны привержены соблюдению Договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний.

Ранее США отрепетировали ядерный удар по России.

