Появились кадры удара иранской ракеты по зданию в израильском Беэр-Шеве

Израильский телеканал опубликовал кадры удара Ирана по зданию в Беэр-Шеве

Израильский 12-й канал опубликовал видео, на котором запечатлен момент попадания иранской ракеты в многоэтажный дом в городе Беэр-Шеве на юге Израиля.

По последним данным, в результате иранской атаки пострадали не менее 10 человек.

Израиль подвергся ракетной атаке после того, как президент США Дональд Трамп href=»//www.gazeta.ru/politics/news/2025/06/24/26109020.shtml»>сообщил, что стороны конфликта договорились о прекращении огня. По его словам, спустя 24 часа мир будет приветствовать «официальное окончание 12-дневной войны». Трамп также заявил, что перемирие будет «длиться вечно».

По данным Reuters, Иран согласился на прекращение огня с Израилем при посредничестве Катара.

При этом глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что у страны пока нет никакого соглашения с Израилем о прекращении огня или военных операций.

Ранее МИД Катара назвал сюрпризом удар Ирана по американской базе в стране.