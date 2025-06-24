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Трамп объявил о прекращении огня между Израилем и Ираном

Трамп: между Ираном и Израилем заключено соглашение о прекращении огня
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Alex Brandon/AP

Между Ираном и Израилем заключено соглашение о прекращении огня, оно начнет действовать после того, как стороны завершат свои текущие операции. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Поздравляем всех! Между Израилем и Ираном достигнута полная договоренность о полном прекращении огня (примерно через 6 часов, когда Израиль и Иран свернут и завершат свои текущие, заключительные миссии!) на 12 часов, после чего война будет считаться завершенной!» — написал он.

По его словам, через 24 часа «мир будет приветствовать официальное окончание 12-дневной войны».

В ночь на 22 июня американский лидер сообщил, что Военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал завод по обогащению урана Фордо.

Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе. Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что Фордо получил лишь частичные повреждения.

23 июня Axios сообщил, что иранская армия выпустила несколько ракет в сторону Катара и Ирака, где находятся военные базы Соединенных Штатов.

Ранее МИД Катара осудил удар Ирана по военной базе США.

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