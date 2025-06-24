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Иран ударил по израильскому городу Беэр-Шева, есть пострадавшие

В Израиле три человека погибли при попадании ракеты в здание в Беэр-Шеве
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Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Десять человек пострадали при попадании иранской ракеты в 7-этажное здание в городе Беэр-Шеве на юге Израиля, трое из них погибли. Об этом сообщил телеканал N12.

За последний час по всему Израилю были зафиксированы отдельные пуски ракет, во многих общинах звучала сирена воздушной тревоги. Израильская армия сообщила, что военно-воздушные силы страны отражают атаку.

В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что стороны конфликта договорились о прекращении огня. По его словам, спустя 24 часа мир будет приветствовать «официальное окончание 12-дневной войны». Трамп также заявил, что перемирие будет «длиться вечно».

По данным Reuters, Иран согласился на прекращение огня с Израилем при посредничестве Катара.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что у страны пока нет никакого соглашения с Израилем о прекращении огня или военных операций.

Ранее МИД Катара назвал сюрпризом удар Ирана по американской базе в стране.

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