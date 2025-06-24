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МИД Катара назвал сюрпризом удар Ирана по американской базе в стране

МИД Катара заявил, что стране не откажется от посредничества из-за атаки Ирана
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The Road Provides/Shutterstock/FOTODOM

Иранская ракетная атака на американскую военную базу стала «сюрпризом» для Катара, но Доха не собирается отказываться от посредничества в урегулировании конфликтов на Ближнем Востоке. Об этом заявил представитель катарского МИД Маджид аль-Ансари на брифинге, передает РИА Новости.

«Мы считаем нападение сюрпризом, учитывая приверженность Катара посредничеству в кризисах», — сказал дипломат.

Аль-Ансари подчеркнул, что роль Дохи в посредничестве «не зависит ни от одного события», поэтому страна «не собирается отказываться от посредничества в урегулировании конфликтов в регионе».

Катар призывает всех вернуться за стол переговоров и разрешить споры, добавил представитель МИД.

23 июня иранская армия в рамках операции «Хорошая весть о победе» выпустила шесть ракет в сторону Катара и еще одну — по территории Ирака, где находятся военные базы США. По данным Press TV, три ракеты поразили американскую авиабазу в Катаре.

В Иране заявили, что применили для атаки столько же ракет, сколько бомб Вашингтон использовал для ударов по ядерным объектам на территории Исламской Республики.

Ранее Трамп назвал ответ Ирана на американские удары «очень слабым».

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