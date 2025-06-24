В МИД Ирана отрицают соглашение с Израилем о перемирии

Глава МИД Ирана: соглашения c Израилем о прекращении огня в данный момент нет

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что у страны пока нет никакого соглашения с Израилем о прекращении огня или военных операций. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

«На данный момент нет «соглашения» о каком-либо прекращении огня или военных операций. Однако при условии, что израильский режим прекратит свою незаконную агрессию против иранского народа не позднее 4 часов утра по тегеранскому времени, мы не намерены продолжать наши ответные действия после этого», — сообщил Арагчи.

Окончательное решение о прекращении военных операций Ирана будет принято позже, добавил он.

В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что стороны конфликта договорились о прекращении огня. По его словам, спустя 24 часа мир будет приветствовать «официальное окончание 12-дневной войны». Трамп также заявил, что перемирие будет «длиться вечно».

По данным Reuters, Иран согласился на прекращение огня с Израилем при посредничестве Катара.

Ранее МИД Катара назвал сюрпризом удар Ирана по американской базе в стране.