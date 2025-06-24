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Иран договорился с Израилем о прекращении огня при посредничестве Катара

Reuters: Иран согласился на прекращение огня с Израилем при посредничестве Катара
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Shutterstock

Иран согласился на предложение США о прекращении огня с Израилем при посредничестве Катара. Об этом заявил Reuters со ссылкой на иранского высокопоставленного чиновника.

Источник агентства подтвердил согласие Тегерана остановить обмен ракетными ударами.

По его информации, премьер-министр Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани провел телефонный разговор с иранскими властями, чтобы убедить Иран согласиться на предложение Вашингтона о перемирии с Израилем. Звонок состоялся по просьбе президента США Дональда Трампа.

В ночь на 24 июня Трамп сообщил, что стороны конфликта договорились о прекращении огня. По его словам, спустя 24 часа мир будет приветствовать «официальное окончание 12-дневной войны». При этом сначала обе стороны закончат свои операции.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в интервью, что Иран после нанесенных Соединенными Штатами ударов больше не сможет создавать ядерное оружие.

Ранее в Тегеране произошли новые взрывы.

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