Жителей Казани предупредили об угрозе атаки дронов

МЧС сообщило об угрозе атаки беспилотников в Казани

Режим беспилотной опасности объявлен на территории Татарстана. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

«На территории Республики Татарстан объявлен режим «Беспилотная опасность» и угроза атаки беспилотных воздушных средств для аэропорта Казани, введен режим «Ковер», — говорится в рассылке.

Незадолго до этого представитель Росавиации Артем Кореняко заявил, что в аэропорту Казани для обеспечения безопасности полетов ввели временные ограничения на вылет и посадку самолетов.

15 июня ВСУ предприняли попытку атаковать Татарстан при помощи дронов. О звуках взрывов в небе, в частности, сообщили жители города Елабуги. Предварительно, в регионе сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Позже Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором можно увидеть украинский беспилотник в небе над Елабугой.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.